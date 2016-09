In der Kirche geht eine Familientradition zu Ende

«Ich bin ganz einfach in diese Tätigkeit hineingewachsen», sagt Dora Aeschlimann. Sie spricht damit ihre Arbeit als langjährige Sigristin in der Kirche Schwarzenegg an. Nach 36 Jahren ist diese heute zu Ende. Dora Aeschlimann geht in Pension. Damit geht in der bekannten Kirche im Osten von Thun eine Ära zu Ende, die über fünf Generationen andauerte.

Denn so lange ist die Schwarzenegger Familie Aeschlimann mit «ihrer» Kirche verbunden. «Bereits unsere Vorfahren waren in der Kirche für den Sigristendienst verantwortlich», erläutert Dora Aeschlimann. Allerdings ist von den ersten zwei Familiengenerationen nur wenig überliefert.

Kirchengeläute von Hand

Bekannt ist indes, dass 1909 Christian Bürki das Amt in der Kirche Schwarzenegg ausübte. Er war der Grossvater von Dora Aeschlimanns Ehemann Ulrich. 53 Jahre amtete er als Sigrist in der dritten Familiengeneration, bevor er seine Tätigkeit an Doras Schwiegereltern übergab. Ulrich und Frieda Aeschlimann wirkten ab 1963 zum Wohle der Kirchgänger in Schwarzenegg ebenfalls über Jahre hinweg.

Die Arbeit als Sigristin ist ausserordentlich vielseitig.Dora Aeschlimann

«Damals wurde das Kirchengeläute noch von Hand bedient, als Kinder waren wir oft dabei, wenn es galt, am Sonntag um sieben Uhr in der Früh die Kirchenglocken zum Klingen zu bringen», erinnert sich Dora Aeschlimanns Mann Ulrich.

Seine Frau hat der heutige Gemeindepräsident von Oberlangenegg in der Kirchenarbeit immer unterstützt. Zuerst, als sie als Stellvertreterin wirkte, und dann, als 1995 das Sigristenamt von der Schwiegermutter ­vollends an Dora Aeschlimann überging.

Multifunktional und spontan

In all den Jahren hat Dora Aeschlimann viel erlebt. «Die Arbeit als Sigristin ist ausserordentlich vielseitig», sagt sie. Das beginnt beim Reinigen der Räumlichkeiten. Es liegen aber ebenso Freude und Trauer nahe beieinander. Nebst Anfragen für Hochzeitsfeiern und Taufen galt es ebenso, die Kirche für Trauerfeiern vorzubereiten. «Mein Credo war dabei immer, die Arbeit möglichst im Hintergrund und ohne grosses Aufsehen zu bewältigen», erläutert Dora Aeschlimann, und weiter: «Wichtig ist Zurückhaltung.»

Dennoch darf auch die Spontanität nicht fehlen. So etwa Trauernden Hilfestellung leisten mit Zuhören, oder auch mal Faden und Nadel bereithalten, wenn am Hochzeitskleid etwas nicht festsitzt. «Einmal hat mir ein Bräutigam gar ein Verpflegungssäckli für die Braut gebracht, falls es dieser während der Zeremonie nicht gut gehen würde», erinnert sich die langjährige Sigristin.

Und sie hat in all den Jahren auch die Veränderungen wahrgenommen, welche die Reformierte Landeskirche derzeit beschäftigen. «Die Landeskirche hat an Stellenwert eingebüsst», sagt sie. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es immer mehr Freizeitangebote für Familien gebe. «Hier steht die Kirche hinten an.»

Mehr Zeit für die Enkel

Dora Aeschlimann freut sich, nun mehr Zeit zu haben für ihre Enkelkinder und darauf, am Wochenende auch mal eine Wanderung unternehmen zu können oder ganz einfach auf einen Spaziergang mit dem Hund. Die sechste Generation wird nicht in ihre Fussstapfen treten.

«Die ­flexible Präsenzzeit mit einem Pensum von etwa 50 Prozent lässt sich schlecht mit einer anderen beruflichen Tätigkeit verein­baren», erläutert Dora Aeschlimann.

Ihre Nachfolge in der Kirche Schwarzenegg treten ab 1. Oktober die bisherige Stellvertreterin Rosmarie Salzmann sowie Regine Beutler, beide aus Unterlangenegg, an. Sie wurden kürzlich vom Kirchgemeinderat gewählt und teilen sich das Pensum.

