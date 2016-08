In 35 Minuten auf das Jungfraujoch

Es sollte die gloriose Einweihungsfahrt auf der 9,32 Kilometer langen Strecke werden. Doch das Modernste, was die Jungfraubahn seit Neuestem zu bieten hat, kam nur gerade 250 Meter weit. Bis zum ersten Bahnübergang.

Eine Herde von Kühen schien von der acht Millionen teuren Zugskomposition wenig beeindruckt und hatte es überhaupt nicht eilig, das Weite zu suchen. So war der Zugführer gezwungen, auszusteigen und die Tiere behutsam zu vertreiben.Dann ging die rassige Fahrt weiter.

Rassig im wahrsten Sinn des Worts: Anstatt wie bisher 52 Minuten dauert die Reise von der Kleinen Scheidegg auf das Jungfraujoch noch 35 Minuten, hinauf wie hinunter.

Kühe versperren der neuen Jungfraubahn den Weg. Bild: Christoph Buchs

Vier solcher Niederflurkompositionen von Stadler Rail hat die Jungfraubahn am Donnerstagabend eingeweiht. Ein paar technische Besonderheiten gibts, wie der Leiter Zugverkehr Gabriel Roth erklärte. Die Züge sind rund einen halben Meter weniger hoch als gewöhnlich, weil der 1912 erbaute Tunnel relativ niedrig ist.

Brandsicher und verdichtet

Um dennoch behindertengerechte Züge bieten zu können, war verdichtetes Bauen angesagt. Ausserdem entsprechen die Züge den neuesten Brandschutznormen. «Dass eine solche Komposition in Brand gerät, ist praktisch ausgeschlossen», so Jungfraubahnen-CEO Urs Kessler. 32 Millionen Franken liess sich das Unternehmen die vier Züge kosten; Fahrplanmässig in Betrieb sind sie seit gestern Freitag.

«Jungfraubahn Premium», so der Projektname der Investition , ist integrierter Bestandteil der V-Bahn. «Der erste vollständig umgesetzte Bestandteil des Gesamtprojekts», freute sich Kessler.

Vierte Fahrzeuggeneration seit 100 Jahren

Mit den neuen Zügen sollen dereinst 1180 Personen pro Stunde auf das Jungfraujoch transportiert werden (bisher 880 pro Stunde). Dies auch dank der wesentlich kürzeren Reisezeit. Geschwindigkeit sei ein Erfolgsfaktor im Tourismus, so Kessler. In Kombination mit der 3S-Bahn von Grindelwald auf Eigergletscher wird die Reisezeit nochmals kürzer.

Bei den dreiteiligen Triebzügen handelt es sich erst um die vierte Fahrzeuggeneration in der über 100-jährigen Geschichte der Jungfraubahn. Die neuen Züge sind für eine Betriebsdauer von 30 Jahren angelegt. Die Investitionen der Jungfraubahnen in neues Rollmaterial setzen sich fort. 2018 gibt es neue Züge für die Berner Oberland-Bahn.

(Berner Zeitung)