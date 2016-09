Im Marketing vereint, in der Führung getrennt

Die Zeit der Ungewissheit ist vorbei. Zumindest beim Marketing gehen Interlaken Tourismus (TOI) und Thun-Thunersee Tourismus (TTST) in Zukunft gemeinsame Wege. Darauf haben sich die beiden Tourismusorganisationen geeinigt. Der Dachmarkenvertrag wird weitergeführt. Im Jahr 2013 hatte sich der Verein TTST unter die Dachmarke von Interlaken Tourismus begeben.

Hintergrund war nicht zuletzt die vom Kanton durch finanzielle Anreize geförderte Destinationsverdichtung. Seither wird das Marketing für die Tourismusregion Thun-Thunersee von der TOI betreut, und dies gilt also auch weiterhin. Die Feriendestination Interlaken erstreckt sich somit von Brienz bis Thun.

Arbeitsverträge übernommen

In einem weiteren Punkt wird die Zusammenarbeit jedoch gelöst. So hat der Vorstand von der TOI entschieden, den Mandatsvertrag für die Geschäftsführung des Vereins TTST nicht zu verlängern, wie aus einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht. «Thun-Thunersee Tourismus hatte vor zwei Jahren aufgrund von internen Strukturanpassungen die Geschäftsführung des Vereins mittels Mandat an die TOI ausgelagert», heisst es dort. Seit dem 1. Januar 2015 hat Alice Leu, Senior Project Manager bei der TOI, die Geschäftsführung von TTST verantwortet.

Mit der Kündigung des Mandatsvertrages durch die TOI gehe diese Verantwortung wieder zurück zum Verein TTST. Ab 1. Januar 2017 übernehme TTST die Geschäftsführung wiederum selber. Darunter falle auch der Betrieb des Welcome Centers am Bahnhof Thun. «Roger Friedli, Geschäftsführer der Niesenbahn AG, übernimmt ab Jahresbeginn als Delegierter des Vorstandes von TTST persönlich die operative Leitung. Die bestehenden Arbeitsverträge der Mitarbeiterinnen werden übernommen», so die Mitteilung.

«Die Lehren gezogen»

«Ich bin froh, dass endlich ­Klarheit über die weitere Zusammenarbeit herrscht und wir die Ferienregion Interlaken auch in Zukunft mit Thun, welches für uns eine grosse Bereicherung ist, vermarkten dürfen», wird Daniel Sulzer als Direktor von Interlaken Tourismus zitiert. Die Vorstände der beiden Vereine hätten die Lehren aus der bisherigen ­Zusammenarbeit gezogen und blickten zuversichtlich in die ­Zukunft.

«Haben wir unterschätzt»

Wo genau lagen aber die Knackpunkte? «Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die Verhandlungen über die gemeinsame operative Linie sehr langwierig und aufwendig waren, sodass wir uns zu diesem Schritt entschlossen haben», erklärt Daniel Sulzer die Sicht von Interlaken Tourismus, der dabei jedoch die «sehr gute Zusammenarbeit» beim Marketing hervorheben möchte.

Diese erkennt auch Peter Dütschler als Präsident des Vereins Thun-Thunersee Tourismus an, der rückblickend anmerkt: «Vielleicht sind wir vor drei Jahren etwas zu übermütig gewesen.» Schliesslich seien hier zwei unterschiedliche Vereinsstrukturen zusammengeführt worden. «Das haben wir unterschätzt. Nun nehmen wir in guter Absprache mit TOI die Vereinsführung wieder selbst in die Hand und sind sehr froh über die gefundene Lösung.»

(Berner Oberländer)