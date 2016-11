«Ich will euch trösten»

«Zu Beginn wollten wir Johannes Brahms Requiem am Ewigkeitssonntag singen, aber bemerkten bald, dass die Probezeit länger dauern wird. Deshalb setzten wir unser Konzert auf den ersten Advent mit Wiederholung am 29. Dezember», verriet Chorleiter Klaus Burkhalter. Er zeigte die Bereitschaft, mit dem Cantate-Chor Zweisimmen in gut besetzter Kirche ein textlich tiefgründiges Werk einzubauen, und präsentierte ein erstaunliches Resultat. Brillant, wohltuend interpretierte der einheimische Pianist Reto Reichenbach zur Einstimmung Sätze aus den Klavierstücken op. 118 von Brahms.

Enthusiastisch und innovativ liess der Cantate-Chor mit exzellenter vierhändiger Klavierbegleitung von Reto Reichenbach und Matthias Kipfer sowie Sopranistin Beatrice Ruchti und Roger Bucher, Bariton, die Vielfarbigkeit geistlicher Musik erleben.

Differenzierte Ausdruckskraft bewiesen die wandelbaren Stimmen des Cantate-Chors mit einfühlsamer, subtiler bis eindringlicher Untermalung am Flügel im deutschen Requiem. Berührend wirkte das Glanzstück der romantischen Chorliteratur mit spürbarer Freude am gemeinschaftlichen Erlebnis. Auffallend wirkten elastische, durchartikulierte Klänge des Flügels. Die Zweisimmner wählten anstelle eines grossen Orchesters die intime, überschaubare Londoner Fassung.

Werk des Trostes

Die eindrücklichen Worte, welche der Komponist als Kenner des Alten Testaments selbst zusammenstellte, wirkten mit deutlicher Aussprache und Mitgefühl des aussagenden Inhaltes ergreifend und tröstend.

Eindrücklich wirkten nebst präzisen Einsätzen die dynamischen Abstufungen. Es gelang Burkhalter mit weichem Klang des Chors, ein musikalisches Gleichgewicht zwischen dem Menschen (dem Chor) und dem Göttlichen (den ­Solisten) herzustellen. Er fand eine perfekte Balance zwischen Tiefgründigkeit und fliessender Bewegung. Nachdenklich kam die Vergänglichkeit menschlichen Lebens und zugleich das Tröstende, in die Zukunft Weisende zu Gehör.

Genussvoll wirkten die Solopartien: Der Sopranistin Beatrice Ruchti gelang es, mit lyrischer Intensität Jenseitiges zu ermitteln. Der Bariton Roger Bucher erreichte mühelos profunde Basstöne und vermochte sich zu tenoralem Höhenstrahl emporzuschwingen. Beseelt sang der Chor und verlieh dem Werk des Friedens und des Trostes brahmssche Qualitäten, fühlbar in Dynamik, Sicherheit im Umgang mit Text und Sinngehalt. Das friedvoll Beruhigende wurde passend zum ersten Advent zum Leuchten gebracht.

Wiederholung des Konzertesam Donnerstag, 29. Dezember, um 19 Uhr in der reformierten Kirche Zweisimmen. (Berner Oberländer)