Hundert helfende Hände für einen tollen «Spiezer»

Das Schöne vorab: «Wir erwarten einen tollen Jahrgang», freut sich die Spiezer Betriebsleiterin und Kellermeisterin Ursula Irion. Ihre Freude begründet sie mit dem ersten fertig vergorenen Weissen: «Der ist der Hammer!» Den vortrefflichen Zustand der Trauben führt sie nicht zuletzt auf die kühlen Nächte – «die das Aroma hochfahren» – und die warmen Tage zurück. Letztere sorgten für rasch steigende Öchslegrade.«Das Verschieben um eine ­Woche nach dem Vorläset am 20. September hat sich also gelohnt», sagt Irion.

Dafür brachten am Mittwoch 54 Helferinnen und Helfer der Rebbaugenossenschaft am Südhang des Spiezbergs zehn Tonnen «von hochstehender Qualität ein». Darunter Riesling-Silvaner und Muscat Oliver. Was etwa 15 Prozent der erwarteten Gesamtmenge des 11,5 Hektaren grossen Betriebes entspricht. Eingerechnet darin sind die Verluste durch den Hagelschlag im Juni, welcher die Hälfte der nicht mit Hagelnetzen geschützten Trauben vernichtet hatte.

Am Donnerstag, dem zweiten Prachtstag, folgten der Garanoir für den besonders bei Frauen beliebten Rosé und jene Mengen Pinot noir beziehungsweise Blauburgunder, die für die Schaumweinproduktion bestimmt sind.

Erwartete Werte in denBäuerten noch nicht erreicht

«Mit dem Läset in den Reben Faulensee und Spiezwiler warten wir ab», ergänzt Irion, «lagebedingt – also nicht im Reflexionsbereich des Sees – haben die dortigen Trauben die zu erwartenden Werte noch nicht erreicht. Deshalb stehen wir in den Aussenbäuerten nicht unter Druck und sehen derzeit keinen Handlungsbedarf.» Glücklicherweise waren beide Orte von Hagelschäden verschont geblieben.

Zur Plage der Kirschessigfliege meint die Spiezer Betriebsleiterin: «Sie ist bereits aktiv, wobei sich nicht so einfach unterscheiden lässt, ob es sich um eine einheimische oder eine eingeschleppte Art handelt.» Vorsorglich wurden die roten Rebensorten wie bereits im Jahr 2014 mit Gesteinsmehl aus Tonerde «geweisselt». Dabei handle es sich um eine ökologische Spritzung, die im Wein keine Rückstände ­erzeuge und im Boden keine Schäden hinterlasse, wie Ursula Irion erklärt.

Knochenarbeit, Enge und staunende Touristen

Ein Augenschein beim Einbringen der Ernte vor und im Schlosskeller zeigt die engen Platzverhältnisse, wodurch die Arbeit trotz Maschinen zur Knochenarbeit wird . Hinzu kommen staunende Touristen und Hochzeitsgäste, welche die Betriebsabläufe beim Tor zum Schloss Spiez unbeabsichtigt behindern – und die von den Gefahrenzonen ferngehalten werden müssen.

Von Touristen beobachtet, schiebt Barbara Wittwer Trauben in die Anlage, welche die Beeren und die Stiele voneinander trennt. Bild: Guido Lauper

Platznot respektive umständliches Handling ist auch im Keller selber angesagt. Beim Betrachter kommt unweigerlich der Gedanke auf, dass für einen Betrieb dieser Grösse etwas gehen müsste. Das, um neben der Bucht und dem Schloss auch die Zukunft des dritten Wahrzeichens von Spiez, des Rebbergs, mit seinen mehrfach ausgezeichneten Weinen auf die Dauer zu er­halten. (Berner Zeitung)