Heisses Sprudeln am See

«Vor acht Monaten hatte der Vor-stand von Brienz Tourismus das Gefühl, man sollte wieder einmal etwas Neues anreissen. Deshalb wurde das Aufstellen von Hotpots am Chohlplatz diskutiert», sagte Simon Kunz, Präsident von Brienz Tourismus, am Dienstag. Einstimmig beschloss der Vorstand dazumal den Bau einer schmucken Outdoorbadeanlage. Dazu gehören vier mobile Hotpots, zwei Saunen in Holzfäs-sern, Ruheräume, sanitäre Indooranlagen und ein Grillhäuschen, das wie eine Jurte konzipiert ist.

An der Einweihung des «Hotpot Brienz» auf dem Chohlplatz an der Seepromenade nahmen zahlreiche Einwohner teil und fanden lobende Worte für das neue Wellnessangebot. «Die Kosten belaufen sich auf über 100 000 Franken», informierte Simon Kunz, der die Anlage entworfen und unter Beizug von Fachleuten realisiert hatte. Da Sponsoren relativ rasch grosse Geldbeträge gesprochen hatten, konnte das Vorhaben zügig umgesetzt werden.

Hotpots mit Aussicht

Unter der Devise «Heisses Sprudeln am kühlen See» will Brienz Tourismus mit der Hotpotanlage das Dorfzentrum während der Wintermonate beleben. Eine Wohltat für Körper und Geist sei es, nach einem Tag auf den Skipisten im Sprudelbad der mit Holz beheizten Hotpots zu entspannen und dabei die Aussicht über den Brienzersee zu geniessen, so der Pressetext.

Zudem könnten sich die Gäste nach heissen Saunagängen im eisigen Seewasser abkühlen. «Sprudeln macht hungrig, doch für knurrende Mägen ist vorgesorgt», heisst es weiter. So können Gäste auf Wunsch Käsefondue mit Getränken im Hotpot schlemmen, eine spe­zielle Tischkonstruktion machts möglich. Zudem kann man Käsefondue oder Chäsbrätel im Grillhüsli geniessen.

«Da Brienz Tourismus eng mit den Hotel- und Gastrobetrieben vor Ort zusammenarbeitet, stellen die Hotpots keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung des Angebots dar», so der Pressetext. Willkommen sind nicht nur Einzelgäste, sondern auch Fir-men und Gruppen, Familien, Schulklassen und Vereine. Der Verein Brienz Tourismus führt die Wellnessanlage auf eigene Rechnung; betreut wird diese von zwei regulären Mitarbeitern.

Das Angebot gilt ab 1. Dezember bis zum 26. Februar 2017, jeweils von Mittwoch bis Sonntag, 17 bis 22 Uhr. «Wir hoffen, die Hotpot­anlage die nächsten zehn Jahre so weiterführen zu können. Diesen Winter ist sie bereits zu 40 Prozent reserviert», sagte Simon Kunz.



Infos: www.hotpot-brienz.ch (Berner Oberländer)