Heimkehr nach 95 Tagen auf der Alp

Eine halbe Stunde vor vier Uhr gibt es im Stafel Oberberg der Alp Sefine Tagwache. Am 95. Tag auf der Alp werden die Kühe gemolken und für den Abtrieb in die heimischen Ställe bereit gemacht. Die Rinder dagegen bleiben noch einige Tage in den Stafeln Ozen, Firten und Chilchbalm.

Der stotzige Zügelweg führt der Sefinen-Lütschine entlang hinunter in den Talgrund. Kurz vor 9 Uhr sind die Kühe in Stechelberg und die aus dem Lauterbrunnental bereits zu Hause. Rund 75 Kühe aber werden verladen und nach Wilderswil gefahren, wo sie auf dem Hof von Beat Rubin geschmückt ­werden.

Zu Fuss geht es weiter über die Rugenpasshöhe, an der Talstation der Heimwehfluhbahn und dem Interlakner Westbahnhof vorbei ins Stedtli und über die Seestrasse hinaus zum Wydihof. Am Strassenrand steht viel Publikum. Es wird geklatscht, fotografiert und gefilmt.Eigentümerin der Alp mit einer Weidefläche von über 400 Hektaren ist die Alpkorporation Sefine (Einwohnergemeinde Unterseen und Privatrechte).

Das Alpgebiet auf 1420 bis 2580 Meter über Meer erstreckt sich vom Grund des Sefinentales über den Südhang der Wasenegg und wird im Westen durch Hundshorn und Bütlasse begrenzt. Bergschaftspräsident ist der Stechelberger Arnold von Allmen, Bergschreiber der Unterseener Alfred Zenger, und das Senntum wird präsidiert von Hanspeter Feuz, auch er aus dem Stedtli. Markus Sennhauser aus Rotkreuz war diesen Sommer Käser. Er konnte auf die Zusennen Sandra Lörtscher (Oeschseite), Patrick Röthlisberger (Wasen), Roman Egli (Schangnau) und Martin Ramseier (Arni) zählen.

Hanspeter Feuz ist voll des Lobes über das Älplerteam. «Selbst als der Käser fast vier Wochen lang wegen einer bakteriellen Infektion ausgefallen ist, hat alles tipptopp geklappt.» 106 Kühe und ebenso viele Rinder, ein Ross und ein Esel sowie 11 Schweine haben den Sommer auf der Sefine verbracht. Der Ertrag: rund 10 Tonnen Alpkäse und natürlich auch Anke.

Wenn die Kühe heimkommen, wird der Wydihof zur Festwirtschaft. Ein paar Hundert Leute haben an den langen Tischen Platz genommen und laben sich an Speis und Trank. Die Kapelle «Rund um Elsighorn» aus Kandergrund spielt auf, und der «Treichlerclub Seeland» marschiert durchs Festgelände, streut einige Schauelemente ein und wirbt so kräftig für das Trychlertreffen vom Sonntag.

(Berner Zeitung)