Hasliföhn verhinderte den Gauli-Überflug

Als die Douglas C-53 Dakota zufällig auf dem Gauligletscher gesichtet wurde

Die erste Luftrettung in der Geschichte des Alpinismus wurde im November des Jahres 1946 Tatsache. Die mehrtägige Suchaktion im Oberhasli endete mit dem Ausfliegen der Geretteten runter nach Meiringen.



Am 19. November 1946 um 13.05 Uhr startete der US-Militärpilot Ralph Tate mit der Douglas C-53 Dakota in Wien mit Kurs Marseille. Schon kurz nach dem Start änderte er wegen der miserablen Wetterverhältnisse die Flugrichtung und flog in die Region von Chur.



Im dichten Nebel verlor er schliesslich die Orientierung. Um 14.25 Uhr nahm der Blindflug auf dem Gauligletscher 3350 Meter über Meer ein jähes Ende: Mit 280 Stundenkilometern schlug die knapp 20 Meter lange Maschine auf dem Gletscher auf. Wie durch ein Wunder überlebten alle zwölf Insassen; zwei blieben gar unverletzt, die übrigen erlitten Schnittwundenund Brüche. Eine Stunde nach dem Crash gelang es dem Piloten, der sich in den französischen Alpen wähnte, einen Notruf abzusetzen.



In der Folge starteten die Amerikaner in den Savoyer Alpen eine gross angelegte Suche. Erst nach zwei Tagen wurde auch die Schweiz als möglicher Standort in Betracht gezogen. Eher zufällig wurde die Dakota schliesslich auf dem Gauligletscher gesichtet.



Kurze Zeit später wurden Hilfspakete aus Flugzeugen zu den Verunglückten abgeworfen. Derweil nahm die Rettungsaktion in Meiringen unten schon fast groteske Züge an; hatten die Amerikaner doch offenbar unzulängliche Vorstellungen von den Verhältnissen im Schweizer Hochgebirge.



Sie waren der Ansicht, man könne das Wrack mit Jeeps und Raupenfahrzeugen erreichen. In einer beispiellosen Bergungsaktion wagten schliesslich Schweizer Militärpiloten am 24. November 1946 die weltweit erste Rettung im Hochgebirge aus der Luft. Mit zwei Fieseler Störchen landeten Victor Hug und Pista Hitz auf dem Gletscher.



Nach fünf Tagen und Nächten in eisiger Kälte konnten die Gestrandeten schliesslich alle wohlbehalten nach Meiringen ausgeflogen werden. Das Dakota-Wrack verschwand in der folgenden Nacht im Schneefall und während mehrerer Jahrzehnte in Schnee und Eis. Im Laufe der letzten Jahre kamen wegen des Gletscherrückzugs immer wieder einzelne kleine Wrackteile zum Vorschein.



Vor vier Jahren entdeckten drei junge Alpinisten auf ihrer Gletschertour einen Propeller der Dakota. Und Mitte September 2015 fand ein Reporter dieser Zeitung Flügelteile und haufenweise auf der Eisoberfläche liegendes und in den Gletscherspalten steckendes Kleinmaterial.