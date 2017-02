«Grundlos zu Boden gedrückt» – Polizei wehrt sich

Im dreiminütigen Video ringt ein Polizist auf dem Boden mit einem Mann. Dieser wehrt sich heftig schreit den Polizisten an. Der Polizist versucht, ihn zu Boden zu drücken und fordert ihn mehrmals auf, sich auf den Bauch zu legen. Am Dienstagnachmittag wurde das Facebook-Video bereits über 550'000 Mal angeklickt.

Der Mann, der das Video dreht, ruft immer wieder: «Er hat gar nichts gemacht, das ist übertrieben!» Im Facebook-Post schreibt er, dass sein Kollege «grundlos zusammengeschlagen» wurde. Wie es zu der Szene kam, ist im Video allerdings nicht ersichtlich.

Polizei nimmt Stellung

Ramona Mock, Sprecherin der Kantonspolizei Bern nimmt zum Video Stellung. Der Mann habe sich am Montagabend in Spiez einer Personenkontrolle widersetzt, was die Situation eskalieren liess, sagt Mock zu «20min». «Als dann der Mann noch ein Messer fallen liess, musste ihm der Polizist aus Selbstschutz Handschellen anlegen».

Im «Blick» sagt die Sprecherin: «Durch die äusserst unkooperative Art des Verdächtigen gestaltete sich das Anbringen als langwieriger und mühsamer Prozess.» Laut Mock wurde der Mann auf den Polizeiposten mitgenommen. Er müsse sich wegen Hinderung einer Amtshandlung verantworten.

(flo)