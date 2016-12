Gleich viermal blinzelt die Sonne hinter dem Berg hervor

Der Urheber Heinz Inäbnit aus Wilderswil hat die Bilder bei der Station Eigergletscher mithilfe eines Stativs geschossen. Die Kamera stand also viermal an exakt gleicher Stelle. Später legte Inäbnit die Bilder per Computerprogramm übereinander.

Zu sehen ist also nicht etwa ein Phänomen, aber zweifellos ein Naturspektakel: Erst ging die Sonne vergangenen Mittwoch um 12.19 Uhr hinter dem Jungfraugipfel unter (ganz links), kam aber um 13.20 Uhr wieder zum Vorschein. Um 14.03 Uhr verschwand sie von Neuem, diesmal hinter dem Silberhorn, und blinzelte um 14.22 Uhr wieder hinter dem Gipfel hervor.

«Diese Szenerie ist an Eigergletscher zweimal im Jahr zu beobachten», sagt Inäbnit. Nämlich im Zeitraum von Ende November/Anfang Dezember sowie zu Jahresbeginn. (cb)