Geistervertreiber zwischen Vorstadtgärten

Es war nicht so leicht, in Unterseen eine Route für den grossen Umzug der Oberländer Trychler zu finden. Hans Peter Reber, Präsident des Organisationskomitees, schneidet am Sonntagmorgen um sechs Uhr im grossen Festzelt auf dem Sportplatz Steindler Käse für die Trychler, die so früh zum Frühstück kommen. Serviert wirds für einen ­harten Kern, der nach dem Unterhaltungsabend gar nicht erst schlafen gegangen ist.

Ein Grüppchen des Treichlerklubs Strubelgruss Lenk dreht eine Runde durchs Zelt. Reber erzählt, wie viele Vorarbeiten, Gesuche und Massnahmen es brauchte, um die Umzugsroute festzulegen. Jedes Quersträsschen musste vom Verkehrsclub Matten gesichert werden. Die Trychler ­wurden gruppenweise – 46 Gruppen mit rund 800 Treicheln, rundbäuchigen und schmaleren – auf die Route durch die Boh­nerenstrasse geschickt.

In den Gärten blühten Herbstblumen, und im Hintergrund stand der Harder. Viele Gruppen aus der Region liessen sich von Trachtenfrauen mit Bouquets begleiten oder sogar von blumengeschmückten Fahrzeugen. Die Hardergeister, eingestellt auf 2.-Jänner-Wetter, könnten sich ein bisschen gewundert haben, wozu sie an einem so prächtigen Herbsttag hätten vertrieben werden sollen.

Unterseens Gemeindepräsident Jürgen Ritschard freute sich, die Vertreter und Vertreterinnen eines Schweizer Brauchtums, das aus dem bäuerlichen Leben entstanden ist, zu Gast zu haben. Es freute ihn auch, wie viele Junge mitmachen.

Brauchtum ändert sich

Das Trycheln ist später als das ­Jodeln zur Klubfolklore geworden, die organisierten Gruppen sind meist keine 50 Jahre alt. Vielerorts war es früher ein Junggesellenbrauch. Heute wächst der Anspruch an die Musikanten, eigene Rhythmen und neue ­Bewegungen zu erfinden und manchmal auch aus der straffen Reihe zu tanzen. Diese Tendenz, das zeigte sich am Umzug, ist vor allem im Frutig- und im Saanenland daheim.

Ganz aus der Reihe tanzten die Chrottutrichjär aus dem Wallis im weissen Fell und mit Trycheln am Gurt. Der Trychlerklub Spitzflueh Plaffeien trug seine Instrumente am Joch, so, wie es vielerorts in der Schweiz Brauch ist. Wer Treicheln sagt, denkt zumindest im Oberland-Ost ans Oberhasli mit der Altjahreswoche: Nächtelanges Trycheln, das irgendwie aus den Tiefen der Zeit zu kommen scheint.

In Unterseen waren es vor allem Hasliberger, die an der eher kleinen, nicht homogen ­gekleideten Gruppe der Vereinigten Trychelzüge Haslital teilnahmen. Insgesamt konnten das Organisationskomitee und die rund 150 Helfer auf ein gelungenes Fest zurückblicken. Nächstes Jahr gehts ans «Eidgenössische» in Märstetten. (Berner Oberländer)