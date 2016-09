Für wen strahlt die Bärgsunne künftig?

«Nach langjährigem erfolgreichem Führen des Hotels mit Restaurant haben die Besitzer den Ruhestand verdient.» So ist es im Objektbeschrieb eines Immobilienanbieters zu lesen.

«Vorab aus Altersgründen beabsichtigen wir, die Bärgsunne zu verkaufen», bestätigt Jutta Hubertz. Deren Gatte Karl-Heinz ergänzt, er koche unverändert gerne, doch bereite ihm das lange Stehen zunehmend Mühe.

Seit 16 Jahren zeichnet er für die Küche verantwortlich.Im Jahr 2000 erwarb das Paar das Hotel-Restaurant von Ulla Mosimann. Zahlreiche Häuser in der ganzen Schweiz hätten sie damals besichtigt.

Das in der Spiezer Bäuert war jenes gewesen, welches auch auf den zweiten Blick hielt, was es versprach. «Die schöne Lage und die tolle Verkehrsanbindung haben uns überzeugt», sagt die Gastgeberin. Dies werde auch von den Hotelgästen geschätzt.

Wenn die Wahl fehlt

Schon vor einiger Zeit liessen Hubertz’ ihren Betrieb – den einzigen im Dorf – über einen Makler ausschreiben. Was nicht ohne Folgen bleib. Es habe verschiedene Interessenten gegeben, doch die hätten die Finanzierung nicht aufbringen können.

Die Hotelière nennt die Banken «sehr zurückhaltend». Sie würden einen Schweizer bevorzugen, schliessen aber einen ausländischen Investor nicht per se aus. «Man kann ja nicht wählerisch sein», findet Jutta Hubertz. Letztere hätten das Geld, «auch wenn man oft nicht weiss, woher . . .»

Ihr Haus zu verpachten ist für das Paar indes keine Option. Sie seien gebrannte Kinder, hätten in Zürich, wo sie früher wirkten, ihre Erfahrungen mit säumigen Mietern gemacht.

Die 43-jährige Bärgsunne verfügt über 14 Zimmer mit 29 Betten, ein Restaurant mit total 150 Plätzen, eine Terrasse und eine Wirtewohnung. «Es ist ein älteres Haus, an dem es immer etwas zu machen gibt», sagt die Besitzerin.

Dennoch sei dessen Zustand gut. «Ein Käufer kann es übernehmen und loslegen.» Wenn auch mit Abstrichen: Der Tennisplatz und das seit den 90er-Jahren stillgelegte 12-Meter-Hallenbad sind renovationsbedürftig.

Ein Kaufinteressent hätte ihre Bärgsunne, die in der Hotelzone liegt, umnutzen wollen, erzählen Hubertz’. Seine Pläne sahen betreutes Wohnen in Appartements sowie im Parterre ein Gastroangebot vor.

Doch er sei abgesprungen, als die Gemeinde signalisierte, dass sich lediglich ein Drittel der Liegenschaft umnutzen lasse. Die Besitzer mögen den Preis für die Bärgsunne nicht beziffern. Es soll «kein überrissener» sein.

Für die Schule, für den Ort

Die einzige Wirtschaft ist für das Leben in Hondrich nicht unwichtig. Seit 12 Jahren wird der Mittagstisch der Primarschule in dessen Räumen geführt. Und obwohl der Hotelgast wichtigster Kunde ist, trifft man sich am Stamm – die Frauen dienstags, die Männer donnerstags.

Wöchentlich gibt es einen Ländlerabend. «Die Bärgsunne ist ein Treffpunkt», sagt Andreas Strahm, der Präsident des Ortsvereins. «Hier halten wir die Versammlungen ab und unseren Jass.» Eine gute Lösung sei «absolut wünschenswert».

Der Betrieb an der Hauptstrasse nach Aeschi hat eine lange Tradition. An jener Stelle, wo 1973 der Neubau eröffnet worden war, stand zuvor das Hotel Altels, welches einst Pension Bischoff hiess.

Es war einmal: Das alte Hotel Altels, früher noch die Pension Bischoff.

«Noch heute sprechen Ältere von der Altels», sagt Jutta Hubertz. Sie und ihr Gatte wären bereit, das jüngste Kapitel dieser Hondricher Gastgebergeschichte zu beschliessen. (Berner Zeitung)