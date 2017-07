Für drei Menschen kam jede Hilfe zu spät

7.7.77 – dieses markante Datum hat sich in das Gedächtnis von Rudolf Wenger gebrannt. Es war der Tag nach seinem 35. Geburtstag, als der damalige Feuerwehroffizier und Wasserwehrchef der Gemeinde Diemtigen schon gegen Mittag erkannte: Da braut sich etwas zusammen hinten im Diemtigal.

Gegen 15.30 Uhr erhielt Wenger schliesslich den Anruf: «Der Narrenbach kommt.» Mit seinem Willys Jeep machte er sich sofort auf den Weg ins ­Schadengebiet. Doch schon bei der Wampflensäge sei ihm im ­Fildrich, dem Hauptbach des Tals, eine Sturzflut mit Bäumen, ­Wurzelstöcken, Gebüsch und ­unwahrscheinlich viel Wasser entgegengekommen, berichtet ­Wenger.

Beim Restaurant im Riedli auf Höhe der Talstation der Wiriehornbahn alarmierte er den Feuerwehrkommandanten, bevor die Leitung unterbrochen war. «Handy und Funk hatten wir damals ja noch nicht.»

Zwei Leichen im Auto

Bei der Einmündung des Narrenbachs in den Fildrich machte Rudolf Wenger dann die nächste schlimme Entdeckung: Ein Auto war unter der Brücke eingeklemmt. «Zwei Personen waren im Auto sichtbar. Durch das ­Wasser wurden die Körper umhergespült», schildert der Feuerwehrmann.

Die Fluten verhinderten eine Rettungsaktion zunächst. Erst per Helikopter konnte eine Person tot geborgen werden. Per Kranwagen wurde das Fahrzeug mit der zweiten Leiche schliesslich aus dem Bachbett gehoben. Eine dritte Person galt als vermisst.

Ein Suchtrupp habe die Leiche am folgenden Tag gut einen Kilometer unterhalb der Unfallstelle im Bach gefunden. Bei den Toten handelte es sich um zwei Frauen und einen Mann aus dem Baselbiet. Ein weiterer Mann konnte sich aus dem Fahrzeug auf die andere Uferseite ­retten und überlebte.

Doch der entfesselte Narrenbach hatte noch an anderer Stelle gewütet. Die Diemtigtalstrasse war auf einer Länge von einem Kilometer mit 60 000 bis 70 000 Kubikmetern Schlamm und ­Geröll verschüttet, «die Meniggrundstrasse auf vier Kilometern zum Teil total zerstört, die ­Verbindung ins Seeberggebiet ­gekappt», berichtet mit Jakob ­Werren ein anderer Augenzeuge von damals.

Als Elementarschadenschätzer der Gemeinde habe er die insgesamt 120 Schadenfälle aufgenommen. Die Schäden betrafen zudem 15 Brücken, 30 ­Gebäude, 6 Autos, grosse Landwirtschaftsflächen, Geräte, hatten Ernteausfälle zur Folge und beliefen sich auf mehrere Millionen Franken.

Doch damit nicht genug: Die in der Folge realisierten Schutzverbauungen im Narrenbach – 22 Betonsperren und 3 grosse Geschiebesammler – ver­ursachten der Schwellenkorpo­ration Zwischenflüh Kosten in ­Höhe von 5 Millionen Franken.

«Unmengen an Wasser»

Woher kam aber diese zerstörerische Wucht des sonst so beschaulichen Narrenbachs? «Es hatte mehr als eine Stunde gehagelt», erklärt Rudolf Wenger. Die Eisschicht war 15 bis 30 Zentimeter dick. «Das waren Unmengen an Wasser.» Über Stunden sei das Wasser abgelaufen und habe sich durch das Geschiebe an Brücken gestaut.

Schliesslich kam es zu gewaltigen Sturzfluten. «So etwas habe ich seither nicht mehr erlebt.» Seit er 2005 Zeuge des nächsten zerstörerischen Hochwassers im Diemtigtal geworden ist, bei dem auch sein Haus in Oey überschwemmt wurde, lassen ihn Unwetter mit Starkregen und Hagel nicht mehr kalt. «Es ist nicht direkt Angst, aber es kommt immer eine ge­wisse Unruhe auf», sagt er.

Denn die sogenannten Jahrhundertereignisse hätten sich in den letzten Jahren doch sehr gehäuft.

Zum Gedenken an das Unwetter am Narrenbach vom 7.7.77 werden am heutigen Freitag um 13 Uhr die Glocken der Kirche Diemtigen, der Kapelle Schwenden und des Schulhauses Zwischenflüh läuten. (Berner Oberländer)