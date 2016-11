Früher streng geheim – heute Faszination

Lukas Kappenberger, Arzt, Lehrer und Forscher im Bereich Kardiologie, kennt die Fliegerei bestens. So war er im Militär zum Beispiel flugmedizinischer Experte. Dies führte den Flugbegeisterten unter anderem in Richtung Saanen zum legendären Flugplatz.

«In den 70er-Jahren fing es an. Ich verbrachte die Ferien in der herrlichen Region des Saanenlandes. Und begegnete natürlich immer wieder dem Flugplatz», erinnert sich Lukas Kappenberger gegenüber dieser Zeitung. Die Liebe zur Region und die Faszination zur Fliegerei vereinte Kappenberger und zog ins Saanenland. Er packte die Möglichkeit, in den Organisationen für den Flugplatz Saanen mitzuhelfen.

Jahrzehntelang war Kappenberger aktiv tätig für den Flugplatz und konnte immer detaillierter in die für ihn faszinierende Geschichte blicken. Denn: Wie bekannt ist, hat sich die Schweiz für den Zweiten Weltkrieg militärisch massiv gerüstet. Allerdings nicht sichtbar am Boden, sondern im Berg.

Lukas Kappenberger schreibt denn auch in seinem Buch: «Der Flugplatz Saanen war damals eine streng geheime Militärbasis. Obschon man die Piste sah sowie einige Unterstände und einen Werkhangar: Das war nicht alles, denn was man viel weniger kennt, steckt im Berg und unter dem Boden.»

Weiter geheimnisvoll

Im Kapital «Militärflugplatz Saanen» reflektiert er eindrücklich die geheime Geschichte und leitet über in die Gegenwart. Übrigens besteht ein Teil dieses «Geheimnisses» weiter. Denn für eine bekannte Informatiksicherheitsfirma ist das Flugplatzumfeld im Berg schon länger zum Ort dafür geworden, hochsensible Daten zusätzlich zu sichern.

30 Jahre Fluggruppe

Das eindrückliche, fast 200-seitige Werk des Autors unter dem Titel «Come Up – Touch Down» entstand, weil die Fluggruppe Saanenland dieses Jahr ihr 30-Jahr-Jubiläum feiert. «Das spannende Mosaik von Informationen sowie den geschichtlichen Hintergrund und den Aufbau des Flugplatzes und der Fliegerei im Saanenland habe ich in diesem Buch zusammengefasst», schreibt Kappenberger im Vorwort.

Letzten Samstag fand im Hangar der Mount 10 die Buchvernissage statt. Gleichzeitig gratulierten Persönlichkeiten aus der Fliegerei und der Gemeinde Saanen einerseits zum 30-Jahr-Jubiläum der Fluggruppe und andererseits Kappenberger zu seinem Werk. Das Buch ist beim Verlag Müller-Medien AG in Gstaad und im Buchhandel erhältlich. (Berner Oberländer)