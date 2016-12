Freude und Last eines Kindheitstraums

Darauf hat er gewartet. Bei Einigen löst der Nebel sich auf und gibt den Blick frei auf den tiefblauen Thunersee und das Panorama der Voralpen. An den grossen Fenstern des «Lötschbergers» fliegt die zart gepuderte Landschaft vorbei, und Thomas Grimm hat den besten Platz im ganzen Zug: ganz vorne mit Rundumsicht – das ist das Privileg des Lokführers.

Der 32-Jährige geniesst den Ausblick und schätzt es, an den nicht so anspruchsvollen Streckenabschnitten seinen Gedanken nachzuhängen. Die Rollläden tief runterzuziehen und nur einen kleinen Spalt offen zu lassen, käme für Grimm nicht in Frage. «Dann könnte ich ja gleich in der Werkstatt arbeiten.» Aber das kann sich der ehemalige Polymecha­niker eben gar nicht mehr vorstellen. Durch die Zugfenster ist er als Lokführer stets am Puls der Zeit. Man bekomme viel mit: Wetterveränderungen, den Wech­sel der Jahreszeiten, aber auch Lifestyle und Mode beim Betrachten der Menschen an den verschiedenen Bahnhöfen.

Die Freiheit des Lokführers

Das liebt Thomas Grimm an seinem Beruf und natürlich das Unterwegssein. Das ist die Freiheit des Lokführers, doch die hat ihren Preis – zum Beispiel in Form der Arbeitszeiten. Im Frühdienst macht Grimm im Personenverkehr der BLS diesen Monat seine erste Fahrt um 4.44 Uhr, Schichtende ist um 11.53 Uhr. Sein Spätdienst geht von 16.33 bis 1.47 Uhr.

Die Arbeitszeiten variieren je nach Strecke. Es sind die steten Wechsel zwischen den Schichten, die dem Körper zu schaffen machen. «Die ersten zwei Schichten nach einem Wechsel habe ich Mühe», gibt Grimm zu – Jetlag. Die heutige Tour ist da schon deutlich angenehmer: Um 9.32 Uhr ist sein Regioexpress in Bern gestartet, wo Grimm, der in Burgdorf wohnt, heute um 18.25 Uhr auch wieder ankommen wird. Und da er sonst viel mit den S-Bahnen von Bern nach Biel, Luzern oder La Chaux-de-Fonds verkehrt, freut er sich über die willkommene Abwechslung mit der Tour durchs Berner Oberland bis ins Wallis.

Monotonie vermeiden

Zwischen Frutigen und Kandersteg bezwingt der «Lötschberger» gerade die maximal 27 Promille Steigung der Nordrampe, bevor es durch den Lötschbergtunnel geht: 14,612 Kilometer Dunkelheit, Maximalgeschwindigkeit 125 Stundenkilometer. Zehn Minuten Zeit, über die Lokführerkollegen beim Autoverlad nachzudenken. Die machen die Tunneltour achtmal am Stück, immer hin und her. Auch das wäre nichts für Thomas Grimm. «Natürlich wird das Unterwegssein schnell zur Routine, aber man muss aufpassen, dass man nicht in eine Monotonie verfällt und die Konzentration nachlässt.»

Auch wenn der Weg des Zugs durch die Schienen vorgegeben ist, muss der Lokführer Signale und Höchstgeschwindigkeiten beachten – und seinen Zeitplan. Die enge Taktung im Bahnbetrieb verlangt Disziplin und Präzision. Aber manchmal reicht das trotzdem nicht, um den Fahrplan einzuhalten. Steigen zum Beispiel an einem Bahnhof viele Leute ein, könne das die Abfahrt verzögern, weiss Grimm. «Wenn nur etwas danebengeht, kannst du so schnell mal in eine Stress­situation kommen.»

Ankommen, durchschnaufen

Das bleibt dem Lokführer heute zum Glück erspart. Pünktlich um 11.20 Uhr fährt er am Bahnhof in Brig ein und hat bis 11.36 Uhr Zeit, seinen Arbeitsplatz am ­anderen Ende der Zugkomposition einzunehmen und sein Tablet mit den Streckeninformationen zu platzieren. 16 Minuten zum Richtungswechsel – auch das erlaubt längst nicht jede ­Strecke. Dabei sind Pausen sehr wichtig, wie Thomas Grimm ­bestätigt. Ankommen, durchschnaufen, abschalten.

Besonders bei Fernstrecken wie Genf–Luzern. Zweieinhalb Stunden volle Konzentration, zeitweise mit Tempo 200. «Da ist man wie in einem Tunnel», weiss Grimm aus seiner Zeit bei den SBB. Damals ist er viel herumgekommen, weswegen sein Fernweh gestillt ist. Mit den 1400 Tonnen schweren Güterzügen von BLS Cargo nachts von Basel nach Domodossola tuckern, «das muss also nicht sein», meint Grimm.

Und wie ist der Fahrdienst in der Adventszeit? Nachmittags und abends seien die Bahnen voll. Viele gestresste Menschen mit ihren Einkäufen. Aber dann an Weihnachten kehre plötzlich Ruhe ein. Deshalb arbeite er eigentlich gern an den Feiertagen. Nicht unbedingt an Heiligabend.

«Das ist blöd, wenn man weiss, die Familie ist gerade beim Essen.» In diesem Jahr arbeitet Thomas Grimm am 26. Dezember. Das ist kein Problem. «Meine Freundin kennt das. Sie ist damit aufgewachsen. Auch ihr Vater ist Lokführer.» Und Grimm selbst lebt seinen Kindheitstraum, der mal mit einer Modelleisenbahn unter dem Weihnachtsbaum begann. (Berner Zeitung)