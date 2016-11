Firma Stäger übernimmt Teil der «Gischterra»

Die Kehrichtverbrennungsanlage Mürren in der Nähe der BLM-Bahnstation stellt in Lauterbrunnen ein wenig ruhmreiches Kapitel Gemeindepolitik dar. Nach ihrer Erstellung in den 1970er-Jahren war die «Gischterra», wie die Anlage von Einheimischen genannt wird, bis 1988 in Betrieb. Dann wurde sie stillgelegt, weil sich im Kurort die Beschwerden über Rauch und Gestank häuften. Fortan transportierte man den Abfall aus Mürren mit der Schilthornbahn ins Tal, um ihn bei der Avag zu entsorgen.

In der Zwischenzeit wurde die stillgelegte Anlage als Lagerraum für die gemeindeeigenen Kehrichtcontainer genutzt. Auf die öffentliche Ausschreibung zum Verkauf im Jahr 2005 meldete sich niemand.

2014 genehmigten die Stimmbürger einen Kredit zum Umbau des Gebäudes (ein Nachkredit von 50 000 Franken wurde nötig). Die Firma Stäger Transporte AG in Mürren meldete ihr Interesse an, eine Stockwerkeinheit der «Gischterra» zu übernehmen.

Der Gemeinderat ging darauf ein und beantragte der Gemeindeversammlung, den oberen Stock des Gebäudes mit einem Grundriss von rund 175 Quadratmetern an die Firma Stäger zu verkaufen. «Die Gemeinde behält ein Vorkaufsrecht», so ­Gemeinderat Karl Näpflin. Ein Rückweisungsantrag eines Bürgers, der sich mehr Transparenz gewünscht hatte, blieb chancenlos, und dem Verkauf zu einem Preis von 130 000 Franken wurde am Montagabend grossmehrheitlich zugestimmt.

Beschneiung durchgewinkt

Diskussionslos genehmigten die 64 Stimmbürger die neue Überbauungsordnung Nummer 49, welche die Beschneiung im Skigebiet Mürren-Schilthorn regelt und auch den bisher nicht beschneibaren Teilsektor Winteregg einschliesst (wir berichteten). Laut Gemeindepräsident Martin Stäger gab es während der öffentlichen Auflage keine Einsprachen gegen dieses Projekt.

Zu reden gab allerdings die Tariferhöhung im Reglement für die Abwasserentsorgung. Künftig bezahlen die Bürger einmalig für die Einleitung des Schmutzabwassers in die Gemeindeleitung pro angeschlossene Baute 300 anstelle der bisherigen 200 Franken pro Belastungswert.

Der Gebührenrahmen für die jährliche Grundgebühr pro Belastungswert wird von 7.50 auf 15 Franken erhöht, jener für die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter Frischwasserverbrauch von 80 Rappen auf 2 Franken.

Für das Brunnenwasser gibt es neu eine Pauschale von 50 Franken pro Jahr. Wie Gemeinderat Emil von Allmen ausführte, wird die Tariferhöhung nötig, damit die Sanierung der Abwasserreinigungsanlage (ARA) finanziert werden kann. Vor einem Jahr stimmten die Bürger an der Urne dem 9-Millionen-Projekt zu.

«Nächstes Jahr gibt es bestimmt keine weitere Tariferhöhung», versuchte von Allmen einen besorgten Bürger zu beruhigen. Schliesslich hiessen die Bürger im Gemeindesaal Hohsteg den Antrag mit grossem Mehr gut. (Berner Zeitung)