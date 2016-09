Filmfestival erstmals in Energiestadt

In 17 Schweizer Städten zeigte das Festival «Filme für die Erde» am Freitag Dokumentarfilme zur Energiewende, zum Veloverkehr in Städten, zu den Umweltkosten des weltweiten Güterverkehrs, aber auch zum vielfältigen Leben im Wald vor der Haustür. In der Energiestadt Interlaken, wo Freiwillige den Anlass mit Unterstützung der Gemeinde und weiterer lokaler und überregionaler Sponsoren erstmals durchführten, wurde der Saal des Zentrums Artos für einen Tag zum Kino.

Zeit zu handeln

In ein Wechselbad der Gefühle geriet das Publikum mit dem Film «Racing Extinction», der am Abend Premiere hatte. Atemberaubend schönen Aufnahmen vom vielfältigen Leben in Meeresschutzgebieten standen drastische Bilder von der Zerstörung dieses Reichtums in allen Weltmeeren gegenüber – Bilder vom Handel mit geschützten Tierarten, von Walen, deren Kommunikation und Orientierung durch den zunehmenden Schiffsverkehr gestört wird, von ausgebleichten Korallenriffen oder von Austern, deren Schalen sich im zunehmend durch CO 2 versauerten Wasser auflösen; und auch Bilder der unzähligen Winzlinge, aus denen sich das Meeresplankton zusammensetzt, das die Hälfte des Sauerstoffs weltweit produziert und das nun der Versauerung und Erwärmung der Meere ausgesetzt ist.

Der Film zeigte aber auch, was Menschen erreichen können, wenn sie sich von der Sorge um die Zukunft ihrer Kinder, um eine Tierart oder einen vertrauten Lebensraum bewegen lassen – wie etwa der Naturfotograf, der mit Fischern Projekte für alternative Einkommen aufbaut, oder Konsumenten, die sich informieren und auf ihr Gewissen hören.

Jeder kann anfangen

Ein Podiumsgespräch mit Artenschutzexperten, das vor dem Film direkt aus dem Festivalsitz Winterthur übertragen wurde, schlug Brücken vom Artensterben in den Ozeanen zur Situation in der Schweiz. Auch hier hält es Zoo-Zürich-Direktor Alex Rübel für wahrscheinlich, dass in 100 Jahren nur noch die Hälfte der Arten existiert, wenn wir natürliche Ressourcen weiter konsumieren wie bisher. «Schon heute sind von den 10'000 Arten, die man in der Schweiz genauer untersucht hat, 4000 gefährdet», sagte Andreas Hasler von Pro Natura.

Als Handlungsmöglichkeiten gegen das Artensterben nannten die Podiumsteilnehmer etwa weniger Fleisch essen, damit keine guten Ackerflächen für Tierfutterproduktion vergeudet werden; allen Menschen Naturerlebnisse ermöglichen, weil man zu dem Sorge trägt, was man liebt.

Und Philippe Ammann von Pro Specie Rara riet: «Wenn wir auf dem Markt lokal und saisongerecht einkaufen und nach alten Sorten fragen, pflegen wir unsere Kultur und tragen zugleich zur Erhaltung des vielfältigen Erbgutes traditioneller Nutztier- und Pflanzenzüchtungen bei.»

In der ganzen Schweiz wurde das Festival «Filme für die Erde» von 13'000 Personen besucht. Der Grossteil waren Schulklassen – wie in Interlaken, wo tagsüber 230 Schüler aus Unterseen in zwei Gruppen je einen Film sahen.

Im Abendprogramm holten sich gut 20 junge und ältere Erwachsene Gedankenanstösse. Sie nahmen auch gerne DVDs zum weitergeben mit – wie es dem Festivalkonzept entspricht – und tauschten sich beim Bioapéro aus über Erfahrungen, die sie etwa mit Stadtgärten, auf dem lokalen Markt oder mit Carsharing gemacht haben.

