Fast 10 Millionen mehr Steuererträge

Wenn anstatt eines Defizits von 3,45 Millionen Franken ein Plus von 1,87 Millionen Franken herauskommt, sind alle zufrieden. So geschehen an der Gemeindeversammlung in Saanen, die von 63 Stimmberechtigten (1,5%) besucht wurde. Die erstmals nach HRM2-Vorschriften erstellte Jahresrechnung 2016 schliesst bei einem Aufwand von 87,176 Millionen Franken mit einem Überschuss von 1,869 Millionen Franken ab.

Da verschiedene definitive Steuerveranlagungen zu hohen Nachzahlungen führten, waren die Steuererträge 9,8 Millionen höher als budgetiert. Zugleich konnten die Rückstellungen für die Abgabe an den Finanzausgleich innerhalb des Kantons um 5 Millionen Franken auf 12 Millionen Franken erhöht werden. Und zu guter Letzt erlaubte die gute Rechnung, auch die Leistungen der Gemeinde Saanen an die finanzielle Sanierung der Bergbahnen Destination Gstaad (BDG) AG vollständig abzuschreiben.

Ertragsüberschüsse gab es ebenfalls in den spezialfinanzierten Bereichen Wasser (1,03 Millionen), Abwasser (804'000 Franken) und Abfallentsorgung (35'600 Franken).

2016 wurden Nettoinvestitionen von 25,67 Millionen Franken getätigt. Allein 14,12 Millionen Franken wurden für die Sanierung der BDG verwendet, weitere grosse Investionsausgaben betrafen die Sanierung/Erweiterung des Sportzentrums (2 Millionen), den Neubau Werkhof Wasserversorgung (1,81 Millionen), die Erweiterung der HPS (1,08 Millionen) und das Darlehen an die JFK School-Foundation (1 Million). 20,54 Millionen Franken betrug die Selbstfinanzierung, also 80,07 Prozent.

Auch die anderen Eckwerte der Jahresrechnung nach HRM2 könnten zu Luftsprüngen führen. Das Finanzvermögen beträgt fast 121 Millionen Franken, das Verwaltungsvermögen nahezu 37 Millionen Franken. Das Eigenkapital von Saanen beläuft sich auf 59,89 Millionen Franken, diesem stehen Schulden von 97,59 Millionen Franken gegenüber. Immerhin: Von den 58 Millionen Steuererträgen fliessen gleich 11,5 Millionen in den kantonalen Finanzausgleich.

Breitbandausbau in Abländschen

Im April 2016 hatte die Gemeindeversammlung einen Kredit von 813'000 Franken für den Ausbau des Breitbandnetzes im Gemeindegebiet Saanen (Dorfrütti, Grund, Saanen, Turbach, Saanenmöser-Schönried) gesprochen. Die Bäuert Abländschen war in den damaligen Ausbauplänen nicht enthalten.

Swisscom Freiburg plant in Abländschen die gleiche, zukunftsorientierte FTTS-Technik wie im übrigen Gemeindegebiet. Da die Wirtschaftlichkeit für die Swisscom, wie in anderen Gemeindegebieten auch, nicht gegeben ist, springt die Einwohnergemeinde mit einem Beitrag von 216'000 Franken ein.

Der Gemeinderat begründete den Antrag mit dem Gleichbehandlungsgebot aller Gemeindebürger. Aufgrund der guten finanziellen Lage bewilligten die Stimmberechtigten den Betrag einstimmig.

Schliesslich wurde unter dem Traktandum Verschiedenes der Antrag Toni Reichenbach, der für die Turbachstrasse ein bis zwei neue Ausweichstellen und die Verbreiterung der übrigen Ausweichbuchten forderte, erheblich erklärt. Bereits nach gut 30 Minuten konnte Louis Lanz, Präsident der Gemeindeversammlung, die 63 Stimmberechtigten verabschieden. (Berner Oberländer)