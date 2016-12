Erschliessung vor dem Abschluss

Boltigen Der Bund richtet in der ehemaligen Militärkaserne in Boltigen ein Bundeszentrum für über hundert Asylsuchende ein. Der Gemeinderat, der diesem Entscheid machtlos gegenübersteht, macht das Beste daraus. Mehr...

Boltigen «Fürchtet euch nicht!»: Das war die zentrale Botschaft von Urs von Däniken vom Bundesamt für Migration für die Einwohner von Boltigen. Es geht um das neue Bundeszentrum für Asylsuchende in der alten Kaserne. Mehr...

Boltigen Zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde nutzten die Möglichkeit, am Tag der offenen Tür ihr neues Bundesasylzentrum zu besichtigen. Am Montag ziehen die ersten Asylbewerber in der einstigen Truppenunterkunft ein. Mehr...