Erlebnisreiche Saaner Osterkonzerte

Das Orchestra degli Amici, mit der Konzertmeisterin Simone Roggen, die im Konzert als Solistin auftrat, und der erweiterte Mauritius-Chor, unter der Leitung von Roland Neuhaus und Michael Bach, sorgten einmal mehr für glückliche Momente. Sehr gut gewählt, waren die Gesangs-SolistenInnen Béatrice Villiger, Sopran, Iskhakova Aliia, Alt, Paulin Loic, Tenor und Raphael Jud, Bass. Sie harmonierten wunderbar.

Hinaus in die Freiheit

Dynamisch, geheimnisvoll, dann drängend, hinaus in die Freiheit – so könnte Felix Mendelssohns Ouvertüre zu „Ruy Blas“, op. 95, nachempfunden werden. Es war ein toller Einstieg in das Osterkonzert, das damit dem Publikum gleich höchste Aufmerksamkeit abverlangte. Mit Romantik ging es dann auch weiter. Simone Roggen zeigte sich im 1. Violinkonzert in g-moll, op. 26 von Max Bruch als äusserst sensible, verinnerlichte Geigensolistin.

Vor allem im zweiten Satz, wo sich das Thema im Adagio öfters wiederholt, baute sie – gut intoniert – jedes Mal neu Spannung auf; eindrücklich, tiefgründig. Einfühlend bereicherte das sehr gute Orchester, unter sicherer Leitung von Michael Bach, die bekannte und doch immer wieder ergreifende Musik. Und so steigerte sich das romantische Violinkonzert von Max Bruch im dritten Satz zum absolut bravourösen Höhepunkt.

Ein lebendiges Requiem

Ein Requiem ist eine Totenmesse. Doch ist es kein Widerspruch, von einem „lebendigen Requiem“ zu sprechen. Dasjenige von Michael Haydn in c-moll, (MH 155) schliesst zwar die tiefe Trauer nicht aus, doch sprudelt es zeitweise von hoffnungsvoller Lebendigkeit; wie im Programm treffend geschrieben steht: „...wir finden immer wieder strahlende Momente, so bei der Schlussfuge, die im strahlenden C-Dur endet“.

Unter der Leitung von Roland Neuhaus erklangen ein gepflegter Chor, der in das Orchester hineinwuchs sowie vier ausgezeichnete Solostimmen; sonor, satt, ergreifend und auch demütig. Das „hosanna in excelsis deo“ war so glaubwürdig wie das „agnus dei“. Schlicht – es war ein einziges musikalisches Gebet, ein Eindruck, der mit Freude in die Ostertage mitgenommen wird. (Berner Oberländer)