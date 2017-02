Erdrutsch im Simmental legt Bahnlinie lahm

Am Samstagabend gegen 20 Uhr verschüttete im Bereich des Bahnhofs Oey ein kleiner Erdrutsch das Aussengleis der BLS-Bahnlinie Spiez-Zweisimmen. Wie BLS-Sprecher Hugo Wyler auf telefonische Anfrage bestätigt, war die Bahnlinie in der Folge während eineinhalb Stunden gesperrt – davon betroffen waren zwei Züge. In dieser Zeit wurden zwischen Wimmis und Erlenbach Bahnersatzbusse eingesetzt. Ab 21.30 Uhr verkehrten die Züge wieder fahrplanmässig.

Der Erdrutsch verschüttete das Bahngleis auf einer Länge von rund drei Metern rund 30 Zentimeter hoch. Zunächst verhängte die BLS deshalb eine Totalsperre, weil zu diesem Zeitpunkt ungewiss war, ob es zu Folgerutschen kommen könnte oder nicht.

Abklärungen vor Ort ergaben bald, dass die Bahnlinie wieder freigegeben werden kann. Im Verlauf des heutigen Sonntages klärt der BLS-Fachdienst ab, ob weitere Massnahmen getroffen werden müssen. Derweil verkehrt der Bahnbetrieb durch das Simmental normal. (bpm)