Eingeklemmt zwischen Autobahn und Eisenbahn

Der Unterschied

«Sie machen viel kaputt.» Claude Gerzner geht klar auf Distanz zu den ausländischen Fahrenden, die im Bernbiet regelmässig für Aufsehen sorgen. Seis, dass sie auf den Feldern unappetitliche Häufchen hinterlassen, seis, dass ihr Benehmen als arrogant empfunden wird – «wir haben eine völlig andere Kultur», betont er. Die Gemeinsamkeiten zwischen den ausländischen ­Roma und den Schweizer Jenischen aus seinem eigenen Umfeld erschöpften sich in der fahrenden Lebensweise.



Das zeigt sich nicht allein darin, dass die Sprache der Roma so ganz anders klingt als die der Jenischen, die Claude Gerzner neben dem Schweizer Dialekt auch noch spricht. Vor allem dieser Punkt ist ihm wichtig: «Wir treffen gern saubere Plätze an und hinterlassen sie deshalb auch entsprechend sauber», betont er. Aber auch noch ein zweiter: «Wir sind in einer Gemeinde angemeldet und zahlen dort unsere Steuern.»



Er bedaure es, dass die Roma mit ihrer Mentalität die Fahrenden generell bei den Einhei­mischen in Verruf brächten. «Dabei sind wir doch genauso Schweizer wie die Ansässigen und wissen, was sich hierzulande gehört.» skk