Eine Schule auf abenteuerlicher Filmreise

Es war einmal . . . Märchen beginnen gemeinhin mit dieser Einstiegsfloskel. Jenes der HPS Niesen, der Heilpädagogischen Schule Frutigen-Spiez, ist eine Abenteuerstory. Eine der ganz und gar märchenhaften Art, denn: Es war einmal ein Schüler, der erklärte seinem Lehrer: «Ich wäre gerne mit der Schule bei den Wikingern, das wäre viel spannender als im Schulhaus.»

Den Unterricht hautnah erleben. Lukas Schmocker, der stellvertretende Schulleiter, nahm den Faden auf. Er begann eine Idee um den Wunsch zu spinnen. Das Ziel: Epochen aus dem Geschichtsunterricht in einen Film verpacken.

Mini-Budget, grosse Namen

Schmocker verfasste ein Skript, besprach das Vorhaben mit den Eltern, die ihre Kinder mit kog­nitiven und mehrfachen Beeinträchtigungen an der HPS Niesen unterrichten lassen. Sie gaben ebenso grünes Licht wie auch die Schulleitung. Das war im Frühsommer 2015.

16 Monate später war «Der geheime Fluss», ein ­50-minütiger Spielfilm, im Kasten. Das nicht etwa im Stil eines wackeligen Ferienvideos, sondern professionell produziert – Bild und Ton. Dass das trotz eines Budgets von nur 7000 Franken gelang, war ein Glücksfall. «Wir haben unbezahlbare Unterstützung erhalten», begründet Filmemacher Schmocker.

Thomas Mathys, Sprachtrainer bei SRF und Schauspieler,übernahm den Part des Sprechers. Für die passende Musik sorgte ebenfalls ein Profi: Komponist Moritz Schneider, der bereits die Musicals «Dällebach Kari» oder «Der Besuch der alten Dame» produziert hatte, vertonte den kompletten Film.

Die Produktion war für die HPS Niesen übrigens keine Premiere. «‹Traumzeit› aus dem Jahr 2010 hatte bereits einige Resonanz. Der Aufwand des aktuellen Films betrug aber rund das Zehnfache», vergleicht Lukas Schmocker.

In der Geschichte von «Der geheime Fluss» erleben drei Freunde eine abenteuerliche Reise in vergangene und durchaus wilde Zeiten. Sie treffen dabei auf ungehobelte Piraten, mächtige Wikinger wie auch angriffslustige Indianer. Möglich machen die Zeitreisen ein Schlüssel, eine alte Karte und ein Zwerg, der . . . nein, mehr sei an dieser Stelle nicht verraten.

Unterricht mal anders

Was sich indes sagen lässt: Nebst den drei Hauptdarstellern wirken mehr als 60 Personen – Schülerinnen, Schüler und Freiwillige – sowie neun Pferde mit ihren Reiterinnen mit. Allein für die Indianerszene, gedreht auf der Elsi­genalp, standen 45 Statisten der HPS Niesen und der Primarschule Hofachern im Einsatz. Summa summarum beteiligten sich 100 Personen.

«Es hat auch Pannen gegeben», sagt Lukas Schmocker. Er lacht. «Jemand fiel ins Wasser, oder ein Umhang war urplötzlich angesengt, weil sich ein ‹Wikinger› etwas gar nah ans Feuer gesetzt hatte.» Bagatellen.

Was hat das Projekt den Schülern gebracht? Es sei für sie in vielerlei Hinsicht lehrreich gewesen. «Man konnte ihnen nicht nur etwas Unvergessliches bieten. Wir haben im Deutschunterricht die Rollen eingeübt und in Mathe errechnet, wie viele Touren nötig sind, bis wir die 750 Kilo Material in den Bürgwald geschleppt haben.

Die Kinder stellten Requisiten her und repetierten den Stoff aus dem Geschichtsunterricht. Wertvoll waren auch die sozialen Kontakte mit den Regelschülern aus dem Hofachernschulhaus», zählt Schmocker auf.

Nicht ohne Stolz sagt er, dass der untertitelte Film, den es dereinst in digitaler Form geben soll, auf grosses Interesse stösst. «Die Premiere vom nächsten Montagabend im Movieworld ist ausverkauft, ebenso die Zusatzvorstellung am Dienstagvormittag.» Er ist der Spiezer Kinofamilie Balmer äusserst dankbar, schafft es «Der geheime Fluss» auf deren ganz grosse Leinwand. «Es wird ein riesiger Tag für die Beteiligten. Ausser mir hat den fertigen Film noch niemand gesehen.»

Das dürfte sich bald ändern. Er wird ergänzend in der Region ­gezeigt (siehe Textende), ausserdem soll er an der Pädagogischen Hochschule Bern und an der Universität Freiburg gespielt werden. Verhandlungen führt Lukas Schmocker auch mit den Schweizerischen Jugendfilmtagen in Zürich und einer echten Wikingerkirche im fernen Hustad. Die Abenteuerstory der HPS Niesen in Norwegen – das hätte etwas Märchenhaftes.

Vorführungen:21. Dezember, 19 Uhr, HPS Niesen, Oberlandstrasse 95, Spiez; 20. Januar, 19 Uhr, Mr. Feelgood, Scheibenstrasse 95, Worb. Reservationen: info@filmvirus.ch (Berner Zeitung)