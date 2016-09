Eine Brücke für Mensch und Hund

Reichenbach Beim 12. Blüemlisalp-Lauf in Reichenbach werden am 29. Mai im Kiental gegen 1000 Läufer, Walker und Zweierteams unterwegs sein. Mit den Kandertalern Urs Jenzer und Martin von Känel stehen frühere Sieger am Start, der sich auf dem Märitplatz befindet. Mehr...

Peter Russenberger. 20.05.2016