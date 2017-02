Ein fast perfektes Jahr

Überraschung zu Beginn der von 82 Mitgliedern besuchten Hauptversammlung (HV): Sie wurde von einer vereinseigenen Band musikalisch eröffnet. Ebenso schwungvoll führte der Präsident durch die 12 Traktanden. Die Versammlungsteilnehmer hatten nichts zu reklamieren, aber viel Grund zu applaudieren.

Auf 66 Seiten hält der TVU in seinem «Vereinsheftli», das jeweils auf die HV hin erscheint, Rückschau auf das abgelaufene Vereinsjahr. Das Powerduo an der Spitze des Vereins, Präsident Xander Kübli und der Technische Leiter Patrick Chaubert, die Vorstandsmitglieder und die vielen Trainingsleiterinnen und -leiter berichteten viel Erfreuliches.

Cynthia Reinle ganz vorn

Für das Highlight sorgte (einmal mehr) Cynthia Reinle, die es an den U-18-Europameisterschaften in Tiflis (Georgien) über 100 m bis in den Halbfinal schaffte. An den Schweizer Meisterschaften wurde sie sowohl im 100- wie im 200-m-Lauf Zweite.

Cynthia Reinle, die im Mai 17-jährig wird, ist bereits hervorragend in die Saison 2017 gestartet. Am bestbesetzten Hallenmeeting in Magglingen qualifizierte sie sich als jüngste Teilnehmerin für den 60-m-A-Final, in dem sie als Sechste nur 32 Hundertstelsekunden auf Mujinga Kambundji, die sich für die Hallen-EM qualifizierte, verlor.

In der aktuellen Schweizer Bestenliste steht sie in der Kategorie U-18 an der Spitze (60 m: 7,63 s). Am Tag der HV setzte auch Diana Abegglen ein Zeichen. Sie sprang in Magglingen 5,76 m weit. Auch der jüngste Nachwuchs ist gut in die Saison 2017 gestartet: Am UBS Kids Cup in Thun starteten 9 Teams, 3 qualifizierten sich für den Regionalfinal in Lan-genthal.

Für einen Saisonhöhepunkt 2016 sorgte auch das U-12-Team der Buben, das Ende Jahr als Sieger im Mannschaftsmehrkampf der schweizerischen Vereinsmeisterschaft feststand (vor dem LC Frauenfeld und COA Valais Romand). Das Team wurde zu Beginn der HV vorgestellt und geehrt. Die vereinsinterne Jahresmeisterschaft gewannen Lukas Sieber (der am «Kantonalen» in Thun LA-Turnfestsieger wurde), und Manuela Kaufmann.

Mehr Ein- als Austritte

Die Sekretärin Esther Borter trat zurück. Sie wurde zum Freimitglied ernannt und Fränzi Bischoff zu ihrer Nachfolgerin gewählt. 7 Mitglieder verliessen den Verein, 18 neue konnten aufgenommen werden. Die Jahresrechnung 2016 schliesst bei einem Aufwand von rund 66'000 Franken mit einem Verlust von 7000 Franken ab. «Dieses Jahr wird es besser», versprach Kassier Elvis Widmer und präsentierte einen Voranschlag mit 2000 Franken Überschuss.

Die Versammlung genehmigte alle Anträge des Vorstandes diskussionslos und hiess auch das Tätigkeitsprogramm 2017 gut. Der TVU führt einige Anlässe auf den BZI-Anlagen durch. So «der schnällscht Bödeler» am 6. Mai und den UBS-Kids-Cup-Kanto­nalfinal am 20. August. Gemeinderat Simon Margot überbrachte die Grüsse des Gemeinderates und lobte den TVU als erfolgreich und resistent gegen Mitgliederschwund. (Berner Oberländer)