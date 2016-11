Ein Wechsel in der Chefetage des Führungsorgans

Zur Bewältigung von ausser­ordentlichen Lagen, die ein ­grösseres Gebiet betreffen, steht das Verwaltungskreis-Führungsorgan (VKFO) Frutigen-Niedersimmental dem zuständigen Regierungsstatthalter Christian Rubin zur Seite. Dieser hielt den Jahresschlussrapport des Gremiums in Oberwil ab. Die Führungsorganisation dieser Gemeinde (GFO) hatte es im ­Sommer mit einem bis auf die Kantonsstrasse niedergehenden Murgang zu tun bekommen (wir haben berichtet).

Nach dem Ersteinsatz der örtlichen Feuerwehr erhielt das aufgebotene GFO damals rasch organisatorische Unterstützung vom Regierungsstatthalter und von Hans­peter Burri vom kantonalen Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär.«Der lokale Murgang vom Juni dieses Jahres stellte ein eindeutiges GFO-Ereignis dar», erklärte Rubin. Es sei in der Folge von Polizei, Feuerwehr und Zivilschutz gut bewältigt worden. «Ein aussergewöhnliches Medienecho hatte es zur Folge, weil die Geröll-, Schlamm- und Wassermassen eine zeitweilige Sperrung der Simmentalstrasse nötig machten. Die Bahnlinie blieb glücklicherweise verschont.»

Am VKFO-Rapport führte der Oberwiler Gemeindepräsident Andreas Gafner die Teilnehmenden durch das damals betroffene Gebiet. Anschliessend schilderten Markus Heimberg (Chef GFO) und Ruedi Ast (Naturgefahrenberater) in der Pension Hirschen mit eindrücklichen Bildern und Filmsequenzen, wie sie das Ereignis und dessen Bewältigung ab dem 9. Juni erlebt hatten. «Erst als ich dann am 22. Juni Gämsen im Abrissgebiet gesehen habe, wusste ich, dass wir auf­atmen können», meinte Ast abschliessend. Es gelte aber, weiterhin achtsam zu sein.

Gewappnet sein

Zur Wachsamkeit rief auch Christian Rubin auf: «Selbst wenn wir jetzt bald ein ruhiges Jahr hinter uns haben – der Sturm Lothar, der Lawinenwinter 1999, die Unwetter im August 2005 und im Oktober 2011 haben gezeigt, mit was unter Umständen zu rechnen ist.» In den letzten Jahren habe man viel erreicht: «Verbauungen haben sich bewährt, der Sinn der Gerinneholzerei ist vielerorts anerkannt, die Führungsorgane arbeiten gut, und wir verfügen über einen Topzivilschutz.»

Aufgrund der gemachten Erfahrungen sowie neuer kantonaler Weisungen wird das VKFO neu strukturiert. Ein vierköpfiger Kernstab (Stabschef, Stabschef Stellvertreter, Chef Lage, Naturgefahrenberater) erhält bei Bedarf Unterstützung aus den Bereichen Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz und Information. Je nach Ereignis kann der Stab Spezialisten aus weiteren Fachgebieten anfordern. Verbindungspersonen stellen zudem den Nachrichtenfluss gegenüber regionalen und kommunalen Organisationen sicher.

«Kompetentes Wirken»

Auf Ende Jahr tritt Franz Weibel (Spiez) als Chef des Verwaltungskreis-Führungsorgans ab. Er hat dieses seit 2010 geleitet, nachdem er zuvor während zehn Jahren im Führungsstab des Amtsbezirks Niedersimmental tätig gewesen war. Sein «kompetentes Wirken in stets ruhiger und besonnener Art» wurde von Regierungsstatthalter Rubin gewürdigt und mit einem Präsent verdankt. Die Führung übernimmt künftig Stabschef Beat Mosimann (Frutigen).

Verabschiedet wurde am Rapport auch der beim Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär in Pension gehende Hanspeter Burri. «Ich bin seit 1986 dabei. Die Ereignisse haben mich geprägt, und wir haben an Praxis gewonnen», meinte der Frutiger. (pd)