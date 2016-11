Ein Stübli exklusiv für Raclette und Fondue

Das kleine Lokal mit dem Innenausbau in Altholz ist gut angelaufen und passt zur Philosophie von Veronika und Ruedi Rösch, die seit 30 Jahren in der dritten Generation den Laden (gegründet 1948) führen.

Ruedi Rösch hat eine Lehre als Detailhandelsangestellter gemacht, dann daheim ausgeholfen und ist geblieben – bis heute. Das Team zählt acht Personen und offeriert viele regionale Produkte. Das Käsegeschäft wird in verkleinerter Form weitergeführt, mit vielen Käsespezialitäten und Zutaten, darunter eingemachte Beilagen.

Im Restaurant werden Käse­gerichte angeboten, die in andern Restaurants wegen des Geruchs bei den übrigen Gästen nicht immer beliebt sind. Das Chashüttli ist jeden Tag ab 17.30 Uhr bis 23.30 Uhr offen, auch sonntags.

Im gemütlichen und mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Häuschen werden Salate, Ra­clettes à discrétion, acht Sorten Fondue, Trockenfleisch und Desserts serviert. Die Nähe zur Tradition ist greifbar.

Nebst andern Dekorationen gibt es Geschirr mit Motiven aus dem Buch vom Schellen-Ursli, und ein Melkstuhl schlägt den Bogen zu Milch und Käse. An diesem Tag sitzt eine fröhliche Gruppe Frauen beim Essen im Restaurant.

Alle sind bei Röschs willkommen, von Einzelpersonen bis zu Gruppen und Vereinen, die auch tagsüber Termine reservieren können. «Jetzt kommen die Gäste zu uns», freuen sich Ruedi und Veronika Rösch, die Aperitifs für Familienfeste organisieren und verschiedene Märkte besuchen, wie etwa in Thun am Mittwoch und Samstag. Am Weihnachtsmarkt in Steffisburg verkaufen sie den beliebten Chäsbrätel.

Die Frauen im Stübli haben bezahlt, brechen auf, loben das Essen und die Bedienung: «Es schmeckte sehr gut, wir werden euch weiterempfehlen», sagen sie zum Abschied. (Berner Oberländer)