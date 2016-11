Ein Dorf engagiert sich für den Weihnachtsweg

Der Weihnachtsweg in Aeschi ist aufgebaut und wird am ersten Advent um 17 Uhr offiziell eröffnet. Der Start zum einstündigen Rundgang beginnt nach der Begrüssung beim taxpflichtigen Parkplatz an der Haltenstrasse.

Das Projekt Weihnachtsweg wurde 2010 vom Elternverein angeschoben. Das Dorf Aeschi steht hinter der Idee, auch die Vereine, Behörden, das Gewerbe und die Landbesitzer.

Selbst finanziert

Am 12. November wurde mit dem Aufbau begonnen. Insgesamt achtzig Helfer und Helferinnen engagierten sich. Für den Aufbau seien 350 Arbeitsstunden nötig. Für den Abbau 150 weitere. «Nur bei der ersten Ausgabe haben Sponsoren mitfinanziert. Jetzt wird das Budget aus eigenen Mitteln aus dem Gewinn des Beizli finanziert», erklärt OK-Präsident Jakob Zaugg stolz.

Anregungen der Besucher

Immer wieder werden die Route, die Bilder und die Geschichte hinterfragt und Verbesserungen einbezogen, auch Anregungen der Besucher. Das erste Bild war bei Familie Berger oberhalb des Parkplatzes, neu liegt die Verkündigung des Engels an der Route des Weihnachtswegs, weil nicht alle Leute den Standort gefunden haben.

Die Schreinerei von Känel hat für dieses Jahr zwei weitere, hübsche Holzchalets mit Ladenschwartenverkleidung gezimmert und aufgestellt. Auch die Weihnachtsgeschichte ist neu aus dem Buch von Wilfried Pioch. Eine Kopie des Textes ist bei den entsprechenden Bildern angeschlagen.

Immer mehr Besucher

Der Weihnachtsweg ist in Aeschi ein fixer Bestandteil des Jahresprogramms, wobei die Angestellten von Aeschi Tourismus den Anlass bewerben. «Der Weihnachtsweg wird immer beliebter, aus nah und fern kommen jedes Jahr mehr Besucher nach Aeschi, sogar tagsüber», erklärt Zaugg. Was jetzt noch fehle, sei der Schnee. Da könne das OK aber nichts dazu beitragen.

Für 30'000 Franken haben die Initianten letztes Jahr Parkplatz-Holzroste angeschafft. Dort arbeiten zwei Personen ungefähr 220 Stunden. An den Häuschen, für Dekoration, Beleuchtung, Signalisation, Spuren und das Organisieren werden weitere Frondienststunden geleistet.

(Berner Zeitung)