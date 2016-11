Ein Abschied nach 41 Jahren

Alles hat ein Ende (ausser der Wurst, die hat bekanntlich zwei): An der Legislaturschlusssitzung des Grossen Gemeinderates wurden scheidende Kommunalpo­litiker verabschiedet. 4 aus dem Gemeinderat, die 41 Jahre regierten, und 11 aus dem Parlament.

25 Jahre im Dienst von Spiez stand Gemeindepräsident Franz Arnold. Der SP-Mann mit Wurzeln in Simplon Dorf VS begann seine Politlaufbahn 1991 als Mitglied der örtlichen Kindergarten- und Primarschulkommission. Ab 1993 politisierte er im Grossen Gemeinderat, den er im letzten Jahr des letzten Jahrtausends präsidierte. Im Juni 2002 wurde Franz Arnold als Nachfolger von Urs Winkler als Gemeindepräsident gewählt. Er gilt als Vater des professionellen Spiezer Ortsmarketings. «Ohne sein grosses Engagement gäbe es heute keine Spiez Marketing AG», betonte Nachfolgerin Jolanda Brunner.

Die ersten fünf Jahre stand Franz Arnold auch dem Smag-Verwaltungsrat vor. Als Gemeindepräsident habe er sich jeder Diskussion gestellt «und wenn nötig den Stier bei den Hörnern gepackt», so Brunner. Als Personalchef sei ihm sehr viel am Wohl seiner Mitarbeitenden gelegen. Das Gemeindeoberhaupt verabschiedet sich Ende Jahr als vifer 62-Jähriger in den vorzeitigen (Un-)Ruhestand.

Ab 1993 im GGR und ab 2004 im Gemeinderat politisierte für die SVP Meisterlandwirt Klaus Brenzikofer, zuletzt lange Jahre als Bau- und Planungsvorsteher. Seinen Betrieb und das Exekutivmandat unter einen Hut zu bringen, sei nicht immer ein Leichtes gewesen, wusste Kollege Arnold. «Klaus war ein gradliniger und berechenbarer Gemeinderat mit einer Prise Humor, die in so ­mancher Situation entkrampfend gewirkt hat.»

11 Jahre im Gemeinderat «hart für die Rechte der Schwächeren gekämpft» hat laut Franz Arnold dessen EVP-Gemeinderatskollegin und Sozialvorsteherin Ursula Erni. Sie sei mit grossem persön­lichem Engagement für eine ­vorausschauende Sozialpolitik eingestanden – eine, die hilft, die Kosten tief zu halten.

Schulvorsteherin Monika Lanz (FDP) war vor 15 Jahren über die Kindergarten- und Primarschulkommission in die Lokalpolitik eingestiegen. Es folgte der Schritt ins Parlament, das Monika Lanz ab 2009 auch im Verwaltungsrat der Smag vertrat. Nach einer Legislatur in der Exekutive hat sie wegen der zunehmenden Mehrfachbelastung mit Familie, Beruf und Politik auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Ihre bürgerliche Kollegin Jolanda Brunner lobte: «Du hinterlässt ein gut organisiertes Ressort Bildung.»

Die abtretenden GGR-Mitglieder: Andreas Bürki, EVP, Faulensee (12 Jahre); Heinz Egli, BDP, Faulensee (4 Jahre, neu Gemeinderat); Anna Fink, EVP, Spiez (8 Jahre, neu Gemeinderätin); Martin Fink, FS/GLP, Spiez (1 Jahr); Denise Günter, SP, ­Einigen (11 Monate); Nadja Keiser, Grüne, Spiez (12 Jahre); Ruedi Thomann, SVP, Faulensee (8 Jahre, neu Gemeinderat); Jürg Walther, SP, Spiez (6 Monate); Rino Werren, FDP, Spiez, (3 Jahre); Ueli Zimmermann, SVP, Spiez (5 Jahre, neu Gemeinderat); Peter Zurbrügg, SVP, Spiezwiler (4 Jahre). (Berner Oberländer)