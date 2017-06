Drei Verletzte bei Töffunfall am Grimselpass

Am Samstag kurz nach dem Mittag fuhr ein 20-jähriger Motorradlenker vom Grimselpass bergwärts. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, ist er in einer Kurve aus noch ungeklärten Gründen mit einer 60-jährigen Frau und einem 49-jährigen Mann zusammengestossen, die ebenfalls mit Motorrädern in der entgegengesetzten Richtung fuhren.

Spezialisten versuchen nun, den genauen Unfallhergang zu ermitteln. Die Verunfallten mussten mit zwei Hubschraubern und einer Ambulanz ins Spital transportiert werden. Die Grimselstrasse auf Seiten des Kantons Bern war mehrere Stunden gesperrt, auch weil sich noch ein weiterer Unfall ereignet habe. Es kam zu erheblichem Rückstau. (mb/pkb)