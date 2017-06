Drei Festsiege für die Oberländer

Für die Organisatoren des Oberländischen Schwingfests war es quasi die Hauptprobe: In den Sägemehlringen lief der sportliche Betrieb und in den Zelten die Gastronomie; die Lautsprecheranlage lieferte zuverlässig die nächsten Paarungen und urchige Jodlermusik. Für die Jungschwinger war es am Samstag ein Saisonhighlight: Über 300 massen in Grindelwald ihre Kräfte im Sägemehl.

Bei hohen Temperaturen setzten sich die meisten Zuschauer auf die überdachte Jungfrau-Tribüne. Viele Sektionen hatten Partyzelte mitgebracht; einige davon hielten dem starken Wind nur knapp Stand.

Auf den fünf Sägemehlringen zeigten die Nachwuchsschwinger in allen fünf Kategorien sehenswerten Schwingsport, und der Ehrgeiz war allenthalben zu spüren: Besonders in der Kategorie der Jüngsten (Jahrgänge 2008– 2009) flossen nach Niederlagen des Öfteren die Tränen, doch auch hier gehört die Begrüssung vor dem Kampf ebenso zum Standard wie die anschliesende Gratulation und das Sägemehlabwischen.

Bei den Sieben- bis Neunjährigen kam es zu einem reinen Oberländer Final zwischen Adrian Schärz aus Aeschi und Sami Lauber aus Achseten, den Schärz nach einem relativ ausgeglichenen Kampf für sich entschied.

Kevin Steudler ohne Zweig

Auch in der Kategorie 2002–2003 holte mit dem Hasliberger Melchior Huber ein Oberländer den Sieg; sein Klubkollege Leandro Nägeli wurde Zweiter. In der Kategorie 2004–2005 war der Wil­derswiler Oliver Rubin mit fünf Siegen und einem Gestellten der Tagesbeste.

Die Kategorie 2006– 2007 hingegen wurde von Gästeschwingern dominiert. Nicht zu bezwingen war Jérémy Tschanz aus Tavannes, der mit fünf Plattwürfen und einem Sieg nach Nachdrücken nur ein «Vierteli» von der Maximalnote 60.00 entfernt war.

Auch bei den Ältesten mussten die Einheimischen den Gästen den Vortritt lassen. Als bester Oberländer klassierte sich Nico Steiner aus Wimmis auf dem geteilten 7. Rang. Dem Grindelwalder Samuel Gerber lief es mit zwei Siegen, zwei Gestellten und zwei Niederlagen nicht nach Wunsch. Etwas überraschend verpasste auch der mehrfache Saisonsieger Kevin Steudler aus Hasliberg den Zweig.

Auszug aus den Ranglisten

Jahrgänge 2000–2001: 1. David Wüthrich, Bowil, 85.50; 2. Christian Rüegsegger, Lauperswil, 85.25; 3. Lukas Tschumi, Wolfisberg, 57.50; 4. Samuel Geissbühler, Zollbrück, 57.25; 5. Alex Schär, Tramelan, und Dominik Gasser, Eggiwil, je 57.00; ferner: 7. Nico Steiner, Wimmis, 56.60; 8. Christian Kneubühl, Gurzelen, 56.25; 10. Reto Zenger, Hasliberg, je 55.75. Ferner (ohne Zweig): 11. Kevin Steudler, Hasliberg; 12. Jürg Stucki, Horboden, Silvan Lengacher, Gstaad, und Kilian Rufener, Zweisimmen; 14. Samuel Gerber, Grindelwald; 15. Andreas Wyss, Meiringen. Jahrgänge 2002–2003: 1. Melchior Huber, Hasliberg, 58.00; 2. Leandro Nägeli, Hasliberg, 57.75; 3. Samuel Fankhauser, Zollbrück, und Lukas Franchi, Le Fuet, je 57.50; 4. Adrian Egli, Steinhauserberg, und Lars Zaugg, Aeschau, je 57.25; 5. Kaspar Michel, Brienz, und Flurin Inniger, Ried (Frutigen), je 57.00. Ferner: 6. Loris Rösch, Heiligenschwendi, und Nico Hehlen, Oey, je 56.75; 7. Florian Lauber, Reichenbach, 56.50; 8. Dominik Zurbuchen, Habkern, 56.25; 9. Mathias Wittwer, Faulensee, Sämi Wampfler, Horboden, und Toni Dreyer, Oberbalm, je 56.00. Ferner (ohne Zweig): 10. Björn Trachsel, Frutigen, und Matthias Schranz, Achseten, 55.75; 11. Alexander Zurbuchen, Habkern, Ivan Thöni, Innertkirchen, Craig Stucki, Horboden, Urs Meier, Erlenbach, Sandro Lehmann, Meiringen, und Florian Oehrli, Teuffenthal, je 55.50. Jahrgänge2004– 2005: 1. Oliver Rubin, Wilderswil, und Simon Lüthi, Grosshöchstetten, je 58.50; 2. Pascal Wüthrich, Signau, 58.25; 3. Fabian Schärz, Aeschi, 57.75; 4. Jonas Wüthrich, Signau, 57.25; 5. Fabian Stucki, Signau, und Raphael Steiner, Frutigen, je 57.00. Ferner: 6. Damian Dubach, Reichenbach, 56.75; 7. Max Herrmann, Schönried, und Lorenz Nägeli, Hasliberg, je 56.50; 9. Silvan Trittibach, Diemtigen, 56.00; 10. David Scheuner, Oberlangenegg, und Jonas Röthlisberger, Zweisimmen, je 55.75. Ferner (ohne Zweig): 11. Sven Zumbrunn, Meiringen, Patrick Stucki, Horboden, und Simon Stucki, Horboden, je 55.50. Jahrgänge 2006– 2007: 1. Jérémy Tschanz, Tavannes, 59.75; 2. Simon Widmer, Obersteckholz, 58.50; 3. Loris Berger, Burgistein, und Flurin Eymann, Schwarzenbach, je 57.75; 4. Remo Schärz, Aeschi, 57.25; 5. Fabio Röthlisberger, Zweisimmen, 57.00. Ferner: 6. Nico Blum, Erlenbach, 56.75; 7. Benjamin Heiden, Aeschi, 56.50; 8. Ari Schär, Zweisimmen, 56.25; 9. André Meier, Erlenbach, 56.00. Ferner (ohne Zweig): 11. Lars Wittwer, Ringgenberg, Simon Steiner, Frutigen, Bruno Grossen, Adelboden, und Christian Blaser, Uebeschi, je 55.50. Jahrgänge 2008–2009: 1. Adrian Schärz, Aeschi, 58.00; 2. Remo Scheuner, Süderen, 57.75; 3. Sami Lauber, Achseten, 57.50; 4. Ramon Zysset, Thierachern, 56.75; 5. Elias Messerli, Horboden, Simon Zurbuchen, Habkern, und Yannis Brunner, Aeschi, 56.50. Ferner: 6. Nevio Neukomm, Horboden, 56.25. Ferner (ohne Zweig): 8. Adrian Scheuner, Oberlangenegg, 55.75; 9. Marc Kehrli, Innertkirchen, 55.50; 10. Milo Gafner, Beatenberg, 55.25. Vollständige Rangliste: www.schlussgang.ch (Berner Oberländer)