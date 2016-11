Die neue Miss Jungfrau heisst Livia

Im Pferdesportzentrum in Matten stehen noch drei Kühe. Sie wurden kurz zuvor als Missen der drei Sektionen (Rassen) Simmental, Swiss Fleckvieh und Red Holstein/Holstein gekürt. Der Viehschauexperte Samuel Schmid umkreist die drei Schönen, zögert, machts spannend und schüttelt schliesslich Hansueli Aebersold die Hand. Seine Livia ist Miss Jungfrau 2016!

Der Beatenberger ist ausser sich vor Freude, küsst zuerst die Miss und dann die beiden Ehrendamen.Livia, die Miss Jungfrau, vierjährig und hat am 29. September dieses Jahres zum zweiten Mal gekalbt. In ihrer ersten Laktation (305 Tage) gab sie 5914 Kilo Milch, mit 4,06% Fett und 3,7% Eiweiss. An der Viehschau vom vergangenen Oktober wurde sie mit höchstmöglichen 44/44 94 gepunktet.

Der Jungfraufinal der Vereinigten Viehzuchtgenossenschaften und Viehzuchtvereine Interlaken-Oberhasli wurde zum fünften Mal durchgeführt. Gemäss Programmheft führten 69 Züchter insgesamt 100 Tiere auf. Zugelassen waren Kühe der Beständeschauklassen 1 bis 6, die vorgegebene Mindestanforderungen zu erfüllen hatten. Pro Betriebsnummer waren höchstens zwei Tiere zugelassen.

Grosser Publikumsaufmarsch

Am Sonntagmorgen bestimmte der Viehschauexperte Samuel Schmid aus Ried (Frutigen) die Kategoriensieger. Nach dem Mittagessen in der Festwirtschaft kürte er die Missen Schöneuter und die Missen der drei Sektionen und schliesslich aus diesen – als Höhepunkt – die Miss Jungfrau. Daniel Seematter (Saxeten), sowohl OK-Präsident des Jungfraufinals wie der Vereinigten VZV/VZG Interlaken-Oberhasli zeigte sich mit dem Verlauf des Anlasses sehr zufrieden und freute sich über den grossen Publikumsaufmarsch.

Miss Jungfrau: Livia, Züchter Hansueli ­Aebersold, Beatenberg. Die Missen der Sektionen (Rassen): Simmental: Livia, Hansueli Aebersold, Beatenberg. Swiss Fleckvieh: Milena, Anton Gafner, Unterseen. Red Holstein/Holstein: Lancia, Christian Enz, Schattenhalb. Die Missen Schöneuter: Simmental: Bionda, Christian und Hansueli Tschiemer, Habkern. Swiss Fleckvieh: Teuscher’s Iwan Roxette, Toni und Michael Teuscher, Lütschental. Red Holstein/Holstein: La Béroie Wyman Vera, Beat Rubin, Wilderswil. Die Kategoriensiegerinnen: Simmental: Kat. 1: Bionda, Christian und Hansueli Tschiemer, Habkern. Kat. 2: Livia, Hansueli Aebersold, Beatenberg. Kat. 3: Arnika, Hans Pfäffli, Wilderswil. Kat. 4: Brütli, Roland Steiner, Habkern. – Swiss Fleckvieh: Kat. 5: Schätzeli, Hansueli Aebersold, Beatenberg. Kat. 6: Nevada, Daniel Bieri, Unterseen. Kat. 7: Teuscher’s Iwan Raxette, Toni und Michael Teuscher, Lütschental. Kat. 8: Anina, Johann Gimmel, Beatenberg, Kat. 9: Edelweiss, Adrian Seematter, Saxeten. Kat. 10: Milena, Anton Gafner, Unterseen. – Red Holstein/Holstein: Kat. 11: La Béroie Wymann Vera, Beate Rubin, Wilderswil. Kat. 12: Lancia, Christian Enz, Schattenhalb.

(Berner Zeitung)