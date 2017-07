Die Weltelite kämpft um Kuhglocken

«So kurz vor der FIVB-Beach­volleyball-WM in Wien, die vom 28. Juli bis zum 6. August statt­findet, werden sich die Teams in Gstaad nichts schenken. Sie werden noch einmal zeigen, was sie draufhaben», freut sich Ruedi Kunz, Turnierdirektor in Gstaad. Er ist überzeugt, dass auch dieses Jahr Beachvolleyball vom Allerfeinsten geboten wird. Denn die besten 30 Teams der Weltrang­liste sowohl bei den Damen als auch bei den Herren seien an­wesend.

Die Beachvolleyball-Stardichte in Gstaad ist und bleibt unerreicht. Die Arbeiten für das grösste Beachvolleyballturnier der Schweiz laufen auf Hochtouren und man ist «absolut im Zeitplan», so Kunz.

Wichtiger als das Siegergeld

Die Swatch Beach Volleyball Major Series in Gstaad sind nach wie vor eines der angesagtesten Beachvolleyballturniere der Welt und eines der höchstdotierten. Olympiasieger, Weltmeister und Europameister messen sich im Voralpendorf im Saanenland und spielen um ein Preisgeld von «nur noch» 300'000 US-Dollar.

Der Verband habe die Preisgelder etwas gekürzt, erklärt Kunz. Im vergangenen Jahr gings noch um 400'000 US-Dollar. Damen und Herren kriegen im gleichberechtigten Beachvolleyball gleich hohe Preisgelder. Die Siegerteams gewinnen 40'000 US-Dollar.

Doch es gibt etwas, das wichtiger ist und das man nur in Gstaad gewinnen kann: die Kuhglocke! Auf der Worldtour der Beach­volleyballerinnen und -baller habe sich ein Spruch der Amerikaner etabliert, erzählt Kunz. Diese sagten nämlich, dass nur der­jenige auf der Tour wirklich gut sei, der die Kuhglocke gewonnen habe. Diese gibts nur in Gstaad und nur für die Podestplätze – und zwar seit Anbeginn der Turniergeschichte, seit nunmehr achtzehn Jahren.

Nespresso statt BKW

Ob es die ganze «Social-Media-Geschichte» ist, die jetzt zu greifen beginne, oder ob es am neuen Promo-Trailer liege, welcher innert zehn Tagen über 190 000-mal angeklickt worden sei, wisse man nicht so genau, sagt Kunz. Aber sicher ist: Der Vorverkauf läuft besser denn je. Man habe die Anzahl der im Vorverkauf verkauften Tickets im Vergleich mit den Jahren zuvor verdoppelt.

Wieder gibt es die bekannten Side-Events am Rande des Turniers in Gstaad. Als musikalischer Höhepunkt gibt die Schweizer Popgruppe Dabu Fantastic am Sonntag im Beach-Vil­lage ein Konzert. So weit ist alles wie im letzten Jahr? «Nicht ganz», sagt Kunz. Der langjährige Sponsor BKW sei in diesem Jahr nicht mehr dabei. Doch die Lücke sei ­bereits gestopft: Man dürfe in Zukunft auf das Engagement von ­Nespresso bauen.

Auch das Schweizer Fernsehen scheint vom Turnier in Gstaad überzeugt zu sein, denn es hat den Vertrag mit Gstaad um weitere vier Jahre verlängert. (Berner Oberländer)