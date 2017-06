Die Seuchenbekämpfung geübt

Ruedi von Känel (Kdt) und Peter Rösti (Kdt Stv.) der kantonalen Formation bei der Abteilung Zivilschutz des Amts für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär des Kantons Bern haben viel Vorarbeit ­geleistet, und unter der gemeinsamen Führung mit dem Veterinärdienst des Kantons Bern sind in der laufenden Woche bis heute in Reichenbach Zivilschutzangehörige im Wiederholungskurs. Auf dem Bauernhof mit Rindviehhaltung von Ueli Stoller in Schwandi wird ein Ausbruch der Maul- und Klauenseuche simuliert, deren Bekämpfung geübt und realistisch durchgespielt wird.

Der Landwirt kennt seine Tiere am besten, wacht über die Tier­gesundheit und informiert den Tierarzt bei einem Verdacht. Dieser informiert bei einem Seuchenverdacht den Veterinärdienst, worauf Proben genommen und zur Untersuchung in ein Labor verbracht werden. Der Amtstierarzt und der Einsatzleiter Zivilschutz rücken bei einer Seuche zuerst aus. Danach wird auf deren Anweisung der Schadenplatz eingerichtet. Nötigenfalls richtet die Polizei Verkehrsumleitungen ein.

Vier Bekämpfungssortimente

Der Kanton Bern ist gut ausgerüstet, hat vier Seuchenbekämpfungssortimente für Notstrom, Wasserbezug, Beleuchtung und Material für die Reinigung und Desinfektion, welches übersichtlich geordnet in den Wechsel­ladebehältern verstaut ist. Nach der Tötung der betroffenen Tiere müssen alle Fahrzeuge, Ställe und Einrichtungen dekontaminiert werden. Dabei arbeitet der Zivilschutz unter Vollschutz.

Der Amtstierarzt Wolfgang Gees vom Veterinärdienst des Kantons Bern und der Einsatzleiter des Zivilschutzes, Dominique Walther, leiten die Grossübung. Am Donnerstag waren Besucher eingeladen, die interessante Einblicke in die im Ernstfall nötigen Massnahmen erhielten. Reto Wyss, Kantonstierarzt, betonte, dass der Kanton Bern dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit der kantonalen Formation des Zivilschutzes gut gewappnet sei für einen Einsatz auf einem Schadenplatz.

Der Atem geht langsam

Ein Angehöriger des Zivilschutzes, Reto Blaser aus Bärau, sieht den Dienst positiv: «Das ist einmal etwas anderes und wertet den Zivilschutz auf.» Obschon der Einsatz in den vollkommen dichten gelben Anzügen mit der Schutzmaske mit Panoramafenster belastend ist. Der Schweiss rinne in Strömen, der Atem gehe langsam. Darum ist die Schicht kurz, manchmal nur eine halbe oder eine Stunde.

Das wird bei ­jedem Schichtwechsel vom Kommandoposten genau protokolliert und die Leute früh genug ­zurückgerufen, damit niemand zusammenklappt. Für den Kommandanten Ruedi von Känel ist das Wohl der Einsatzkräfte zentral. «Und bei einem Schadenfall müssten auch die betroffenen ­Familien betreut werden. Das ist sehr wichtig.»

Ueli und Ruth Stoller sind vor 14 Tagen mit dem Vieh auf die Alp Hore (Leissigen) gezogen. Ihr Sohn, Daniel Stoller, arbeitet daheim auf dem Hof in Schwandi und ist verantwortlich für genügend Vorräte in den Wintermonaten. Der verlassene Stall ist ein idealer Ort als Übungsgelände, und Stoller ist beeindruckt. Vor allem die Tötungsequipe am Mittwoch ist ihm eingefahren.

Bilder aus England im Jahr 2001 stiegen beklemmend in ihm auf. Alle Tiere wurden getötet und entsorgt. Die Ställe und die Umgebung waren verseucht. Die Tragik für die betroffenen Bauern, die nach der Dekontaminierung ein halbes Jahr keine Tiere mehr halten durften und deren Existenz bedroht war.

Darum steht er der Übung positiv gegenüber, findet das richtig, denn man wisse ja nie, ob eine schlimme Seuche auftreten und sich ausbreiten könnte. Er sieht Vorteile für den Familienbetrieb und meint schmunzelnd: «Zudem sind nach dieser Woche alle Ställe peinlich sauber. Der Mist ist ausgeräumt, der Traktor mit Hochdruck gereinigt, und auch die Umgebung piekfein gesäubert», freut er sich. (Berner Oberländer)