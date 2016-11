Die Kuh Olympia mochte den Slalom nicht

Einen erfrischend heiteren Auftritt bei der mündlichen Vorstellung der Maturaarbeiten in Gstaad hatten die Kuh Olympia und ihre Stallgenossin Libelle. Salome Raaflaubs Maturaarbeit trug den Titel «Reiten einmal ­anders. Der Versuch, Kühe ein­zureiten.» Die zwei Kühe aus dem väterlichen Stall waren ihre «Versuchskaninchen».

Olympia, gross, mit grossen Hörnern und lebhaftem Temperament, Libelle, etwas älter, bedächtiger. Auf Libelle verzichtete Salome im Lauf des mehrphasigen Lernprogramms. «Sie wollte einfach nicht», sagte Salome lächelnd. Olympia hingegen machte gut mit. Einzig auf der Slalomstrecke, die sich Salome zum Ziel gesetzt hatte, weigerte sie sich und stiess die Pflöcke weg.

Ein perfekt gemachter kleiner Film stellte das Resultat des zweimonatigen Trainings vor: Salome und Olympia als Reiterpaar in der grünen Saanenländer Alplandschaft. Das Gras war üb­rigens eine der Herausforderungen auf dem Weg zum Ziel, bei einer Wiederholung des Trainings würde Salome eine Schneelandschaft wählen. Aufgefallen bei ihrem Vortrag ist ein tief verwurzelter Respekt im Umgang mit den Tieren.

Wenn Wurzeln nicht halten

Von Wurzeln in der Schweiz, die nicht gehalten haben, handelte die Maturaarbeit von Céline Trummer. Sie befasste sich mit der Auswanderung der Schweizer im 19. Jahrhundert bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Das Beispiel aus ihrer eigenen Familie, das ihrer Arbeit «Emigration. Eine Familiengeschichte» den Titel gegeben hat, ist keine ty­pische Auswanderergeschichte, wie sie viele Oberländer Familien im 19. Jahrhundert erlebt haben, als die Ressourcen einfach nicht ausreichten, die Menschen zu ernähren. Ihr Verwandter wanderte erst 1948 aus.

Zu seinem Entschluss trug neben wirtschaftlichen Problemen auch die Tat­sache bei, dass er unehelich geboren war, was ihm das Leben erschwerte, und dass er in der Schweiz keine Möglichkeit hatte, eigenes Land zu bewirtschaften. Céline freute sich, dass heute unehelich geborene Kinder nicht diskriminiert werden und dass es die Sozialwerke gibt. «Wir leben im Paradies», fand sie.

Mit der Frage «Wann ist es legitim ist, aus seinem Land zu flüchten?» befasste sich Matthias Ramseier. Er stellte eine Bedürfnispyramide vor. Wenn der eigene Staat es verunmögliche, Bedürfnisse wie Sicherheit, unter Umständen aber auch die Selbstverwirklichung, zu erfüllen, sei eine Flucht legitim.

Bis in den Tod

Das Spektrum der 16 Arbeiten ­beinhaltete Suchmaschinenoptimierung, Code-Switching from Greek to English, Marimbafon, Aspirin, Traumfigur, Multitasking, Blog, Hybridantrieb, Eisenherstellung, Koordinationsübung, mit dem Velo ans Mittelmeer. Daniel Schenk befasste sich in seiner Arbeit mit dem Tod – «Die Angst vor dem Tod und die verschiedenen Wege, diese zu bewältigen». Als Basis diente ihm eine Umfrage mit 185 Personen. Eine seiner Erkenntnisse: Wer glaubt, dass etwas von einem ­weiterlebt, hat weniger Angst vor dem Tod.

(Berner Oberländer)