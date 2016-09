Die Kaviarernte hat begonnen

Die panzerähnliche Haut lässt kaum vermuten, welche Schätze sich in ihren Bäuchen finden: Die Störe aus der Fischzucht des Tropenhauses Frutigen sind etwas ganz Besonderes. Wegen ihrer Aufzucht in Schweizer Bergquellwasser produzieren sie den ersten und einzigen Schweizer Kaviar. Am Freitag wurde eine weitere Kaviarsaison eröffnet und mit der Lancierung der dritten Edition Cavi Art, einer exklusiven Verpackung für die Kaviardosen, gefeiert.

Die Jungfische aus Frankreich und Ungarn wiegen bei ihrer Ankunft nur rund zehn Gramm. Sie wachsen während neun Jahren zu vier bis fünf Kilogramm schweren, erwachsenen Tieren heran und tragen in ihren Bäuchen etwa zehn Prozent ihres Körpergewichts an reinem Kaviar.

Um den Kaviar ernten zu können, werden die Fische zuerst per Ultraschall untersucht. Denn nur so kann die Reife des Rogens bestimmt werden. Eignet sich der Fisch zur Kaviarernte, wird er mit einem Bolzenschuss getötet. «Durch den Bolzenschuss kann somit unnötiges Leiden ­vermieden werden», sagt Tobias Felix, Teamleiter Verarbeitung.

Das sogenannte Melken der Tiere sei für die Produktion in Frutigen keine Option. «Wir müssten die Fische mit Hormonen behandeln und dann den Kaviar bei lebendigem Leibe und vollem Bewusstsein aus dem Bauch beziehungsweise den Ovarien der Störe drücken, da es keine Betäubungsmittel gibt, die für die Lebensmittelverarbeitung geeignet sind», sagt Dr. Paul Sindilariu, Leiter der Fischzucht und Verarbeitung. «Das Melken ist für uns also sowohl tierrechtlich als auch lebensmitteltechnisch nicht vertretbar.»

Viel Handarbeit

Nach dem Bolzenschuss wird ein Kiemenschnitt gesetzt, damit das Blut ablaufen kann. Der Fisch wird danach gereinigt und desinfiziert, damit möglichst keine Keime aus dem Wasser und anderen Quellen in den Kaviar geschleppt werden. Um den Kaviar zu gewinnen, wird dann von einem kleinen Schnitt neben dem After ausgehend ein Bauchschnitt bis zum Kopf gesetzt.

Bereits auf den ersten Blick ist zu sehen, dass beinahe die gesamte Bauchhöhle mit den kleinen schwarzen Eiern gefüllt ist. Die mit Kaviar gefüllten Eierstöcke werden entfernt und der Rest des Fisches weiterverarbeitet, denn nicht nur der Laich der Störe ist beliebt, sondern auch das Fleisch. Aus der ledrigen Haut der Tiere entstehen Accessoires wie Armbänder, Schlüsselanhänger und Handtaschen.

Die Eier werden nun von Hand durch ein Netz gedrückt und somit von der Ovarie gelöst. «Wir machen alles in Handarbeit, weil nur so auf die spezifischen Begebenheiten jedes Fisches eingegangen werden kann», sagt der gelernte Koch Tobias Felix. Nach der Reinigung des Kaviars werden die Eier gesalzen, getrocknet und in Döschen abgefüllt.

Zum Start der neuen Kaviarsaison gestaltete auch in diesem Jahr ein Schweizer Künstler die Verpackung der 50 Gramm-Dose «Oona N° 103 Traditionell». Nach dem Modelabel Portenier Roth und dem Cartoonist Ted Scapa hat sich nun der Papierschnittkünstler Ernst Oppliger der Herausforderung gestellt.

Durch die Mehrfachfaltung des Papiers entstand somit ein Bild, welches auf den ersten Blick abstrakt wirkt, bei näherem Betrachten sind jedoch die besondere Färbung und die Muster der Störe zu sehen. «Uns ist es wichtig, dass die Künstler ähnliche Werte vertreten wie wir», sagt Marcel Baillods, CEO der Tropenhaus Frutigen AG. «Es ist für uns auch immer wieder spannend zu sehen, wie das Thema Kaviar über die Verpackung neu interpretiert wird.» Die Edition-Cavi-Art-Verpackung ist die gesamte Wintersaison erhältlich.

(Berner Oberländer)