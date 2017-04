Die Fusion erfolgreich bewältigt

«E gfreuti Sach» nannte Ver­waltungsratspräsident Bernhard Fuchs den Geschäftsbericht der Landi Jungfrau AG 2016 an der Generalversammlung im Unterseener Schützenhaus Lehn. Denn obwohl der Kuchen im Agrar­bereich nicht grösser wird, und trotz des verregneten Frühlings, der auf den Umsatz im Detail­handel und an den Tankstellen schlug, stieg der Umsatz von 52,576 Millionen Franken im Jahr 2015 auf 53,148 Millionen Franken im 2016.

Kunden kamen mit

Die Voraussetzungen für das Wachstum schuf die Fusion mit der Landi Reichenbach. «Dass die Integration von Reichenbach in die Landi Jungfrau Mitte 2016 aber tatsächlich ein Erfolg wurde, liegt an den überzeugenden Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter», sagte Geschäftsführer Urs Huber. Denn die Zahlen zeigten, dass die früheren Kunden von Reichenbach nun nach Frutigen kommen.

So nahm allein der Umsatz von Misch­futter im Agrobereich um gut 400'000 Franken zu, und im Detailhandel entwickelte sich Frutigen zum zweitstärksten Standort nach Interlaken, gefolgt von Meiringen und Brienz. Leicht rückläufig war der Heizölhandel; doch beim Handel mit Agrola-Holzpellets rückte die Landi Jungfrau mittlerweile auf den 3. Platz in der Fenaco-Landi-Gruppe vor.

Gutes Ergebnis

Die Integration der Landi Reichenbach kostete etwas – angefangen von der «Züglete» des Warenlagers zu den anderen Standorten über die administrativen Arbeiten bis zu den nötigen Abschreibungen für die Liegenschaften. Dieser ausserordentliche Aufwand wurde aber durch dauerhafte Verbesserungen wie den höheren Umsatz sowie Kostenreduktionen an anderen Orten schon im ersten halben Jahr fast wieder ausgeglichen, sodass die Rechnung mit einem Erfolg von 388'310 Franken nur knapp unter dem Ergebnis von 2015 lag.

Die Aktionäre, die 94,25 Prozent des Aktienkapitals vertraten, beschlossen am Dienstag, 40'000 Franken als Dividende auszuschütten und 348 000 Franken freiwilligen Gewinnreserven zuzuweisen. Das Eigenkapital beträgt neu über 3,3 Millionen Franken.

Neue Pläne

Auch das laufende Geschäftsjahr hat die Landi Jungfrau erfolgreich angefangen – und sie arbeitet weiter hart am Erfolg. Dazu gehören neben der täglichen Arbeit Beratungsangebote für Landwirte, der Verkauf lokaler Produkte, Feste und Präsentationen in den Detailhandelsgeschäften und die Ausbildung neuer Fachkräfte.

Zudem laufen Planungen für eine neue Lagerhalle in Interlaken und für die Um­setzung des neuen Landi-Ladenkonzepts. In Reichenbach wird das von den BLS gemietete Lagergebäude in den nächsten Wochen rückgebaut, und der frühere Lagerschopf für Heu und Stroh wird verkauft. Anstelle des ehemaligen Landi-Ladens ist ein Topshop mit Tankstelle geplant.

Einblicke in Fleischmarkt

Im zweiten Teil der Versammlung stellte Paul Stiner von der Anicom AG die Arbeit dieser Fenaco-Tochter im Schlachtviehhandel und -transport vor. Angesichts des wachsenden Fleischkonsums weltweit und der in ­Sachen Tierwohl, Tiergesundheit und Fleischqualität führenden Position der Schweizer Produzenten machte er den Oberländer Landwirten Mut. «Die Chancen für Fleischproduzenten sind intakt. Und ihr seid die besten Botschafter, wenn ihr den Konsumenten erklärt, wie ihr eure Tiere haltet.» (Berner Oberländer)