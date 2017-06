Die Frauen erobern die Hütten

Bisher waren es in den Berner Alpen mit Bächlital-, Doldenhorn- und Dossenhütte sowie Baltschiederklause vier SAC-Hütten, die von einer Frau bewartet wurden. Seit diesem Frühjahr sind es noch zwei Hütten mehr: die Tierbergli- und die Gspaltenhornhütte.

Die Frauen stellen sich den umfangreichen Aufgaben, die eine Hüttenführung verlangt. Allein den Kochlöffel schwingen und die täglichen Hausarbeiten machen mag ja noch gehen. Aber wie sieht es aus, wenn die Technik versagt, schwere Lasten zu tragen sind, mit Pickel und Schaufel am Weg Reparaturen auszuführen sind?

Wyssens Hüttenhamburger

Petra (36) und ihre sechs Jahre jüngere Schwester Cornelia Wyssen aus den Spissen im Engstligental haben bereits im Kindesalter gelernt, draussen auch ­Männerarbeiten zu übernehmen. ­

Petra arbeitet im Winter als stellvertretende Skischulleiterin in Adelboden und Cornelia als Wagenführerin der Niesenbahn in einer Männerdomäne. Die Pacht für die Gspaltenhornhütte zuhinterst im wilden Kiental haben sie von ihren Vorgängern Katja und Thomas Heiniger übernommen, die jetzt auf die Wildstrubel­hütte gezügelt sind.

Gemeinsam packen sie das Abenteuer Hüttenwartin an, ob Kochlöffel, Schaufel, Computer oder Hüttentechnik. Petra geht die Arbeit gut gerüstet an: «In der Tierberglihütte habe ich während zweier Jahre bei Tina und Hanspeter Imboden das Rüstzeug zur Hüttenwartin mitbekommen.»

Tagesgäste überraschen die Geschwister mit einem feinen selbst kreierten Hamburger und offenem Jungfraubräu oder mit ­hausgemachten Backwaren. Wer in einem der Hüttenbetten die Nacht verbringt, wird mit frischen regionalen Produkten und einer auserlesenen Flasche Wein verwöhnt. Unter den spitzen ­Zacken des Gpaltenhorns und nahe dem schmelzenden Gamchi­gletscher wollen die Wyssen-Schwestern «alles geben, damit der Gast den Moment in der mystischen Umgebung geniessen kann».

Zusammen mit der Tochter

In der Tierberglihütte, unter den Tierbergen und dem Sustenhorn, empfängt seit Anfang Mai die Grindelwalderin Gisela Teuscher ihre Gäste mit einem herzhaften Lachen: «Hier in der steinigen und vergletscherten Umgebung bin ich in meinem Leben angekommen», meint überzeugend die neue Hüttenwartin.

Nach ihrer Hotelfachausbildung hat sie mit ihren Eltern ein Bergrestaurant geführt und später in allen Sparten des Gastgewerbes gearbeitet. Bereits in jungen Jahren keimte der Wunsch zur Hüttenwartin. Erfahrung darin sammelte sie in der Finsteraarhorn- und der Rothornhütte. Jetzt sind ihre drei Kinder erwachsen.

«Hier bin ich in meinem Leben angekommen.»



Gisela Teuscher

Gemeinsam mit ihrer Tochter Larissa hat sie ihr erstes Jahr hoch oben am Berg angegangen. «In der modernen Hütte lässt es sich angenehm arbeiten. Für meine Gäste bereite ich gerne in der komfortablen Küche ein Hasliplättli, einen Tierbergli-Hotdog, Militärkäseschnitten, Klettersteigrösti oder Brownies zu», sagt Gisela.

Dazu verwendet sie Produkte aus der Region und serviert frisch vom Zapfen Jungfraubräu aus Brienz. Ihre Gästeschar ist bunt: Alpinisten, Klettersteiggeher, Wanderer oder Bergschulen, die in idealer Umgebung Ausbildung vermitteln.

Noch liegt im Sommerzustieg der Tierberglihütte viel Schnee. Bis der Hüttenweg oder der Klettersteig offen sind, erfolgt der Zustieg über den Steingletscher mit Ski oder zu Fuss. Nach Möglichkeit wird der Hüttenweg Ende Juni geöffnet. Im Internet informiert Gisela Teuscher über die Zustiegsmöglichkeiten. (Berner Zeitung)