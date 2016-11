Die «Fabrik» prägte das Frutigland

Der Saal im Kirchgemeindehaus Frutigen war am Mittwochabend bis zum letzten Platz besetzt. Hunderte zeigten mit ihrem In­teresse am Anlass, organisiert durch die Volkshochschule Frutigland und die Kulturgutstiftung Frutigland, dass die nicht mehr existierende Uhrensteinindustrie am Künzisteg nach wie vor in den Köpfen vieler Frutiger ihren Platz hat. Sei es aufgrund eigenen Mitwirkens oder durch Verwandte oder Bekannte, welche ihre Rolle in der Firma Brügger AG gespielt haben.

Referenten wie Arthur Grossen, Ruedi Müller-Brügger und Walter Wittwer jun., aber auch Zeitzeugen, erklärten das Phänomen der «Fabrik», wie sie im Volksmund hiess.

Industriestandort Frutigen

Frutigen ist und war immer ein Industriestandort. Neben den Uhrensteinen lag das Hauptgewicht früher auf der Herstellung des Frutigtuchs, dem Schieferabbau, der Holzspan- und Zündholzherstellung und im letzten Weltkrieg auf der Kohleproduktion. Heute liegen die Hydraulik und die Pyrotechnik zuvorderst.

Viele Mitarbeitende nahmen das erlernte Wissen mit und gründeten eigene Betriebe in Frutigen und Umgebung. Rudolf Wandfluh arbeitete im Künzisteg in der technischen Abteilung, gründete dann eine eigene mechanische Werkstätte, entwickelte und baute neue Maschinen und Apparate für die Uhrensteinbearbeitung. Später wurde aus diesem Betrieb die weltweit tätige Wandfluh AG.

Teambildung war wichtig

In den fast hundert Jahren der Firmengeschichte gab es viele Veränderungen, sei es in der Technik oder in der Zahl der Mitarbeitenden: die Verwertung der Wasserkraft von Kander und Engstligen, die innovativen Erfindungen von Jakob Brügger junior und die wechselnden Unternehmungsführungen wie auch die ändernden Gesellschaftsformen.

An oberster Stelle lagen aber die Arbeiterinnen und Arbeiter, deren Zahl im Jahr 1939 den Höchststand von 380 erreichte. Das einzigartige Teamwork ergab einen Zusammenhalt zwischen den Beschäftigen, was auch heute noch zu spüren ist. Sehr amüsant wirkten die Aussagen noch lebender Frauen und Männer, welche diese Zeit mitgemacht haben.

Adolf Ryter betonte, dass um 11.30 Uhr Mittagspause war, damit die Frauen zu Hause noch kochen konnten. «Wir Männer vertrieben die Zeit dazwischen auf andere Weise», meinte er. Die zur Verfügung stehenden Uhrmacherferien wurden meistens zum Heuet gebraucht.

Willy Pieren blickte auf seine Zeit als Privatchauffeur für Lisette Brügger, die Gattin von Chef Hans junior, zurück. «Ich wurde als 18-Jähriger angestellt – obwohl ich den Führerschein erst kurz zuvor erhalten hatte –, die Chefin mit einem Ford oder einem Chevrolet nach Thun zum Coiffeur zu fahren.»

Eine neue DVD zeigt Ausschnitte aus zwei Originalfilmen der Uhrensteinfabrik Brügger AG, die 1957 zum 70-Jahr-Jubiläum erstellt wurden. Spieldauer: 31 Minuten, Kosten: 25 Franken (exkl. Versand), Bestellung unter www.kulturgutstiftung.ch. (Berner Oberländer)