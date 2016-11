Die Bahnrevision am Sonnenberg

Fast ein halbes Jahrhundert lang verrichtete er zuverlässig seine Dienste, der gute alte Ward-Leonard-Antrieb der Standseilbahn von der Beatenbucht nach Bea­tenberg. Jetzt hat er ausgedient: Im Rahmen der periodischen Revisionsarbeiten wurde er in den letzten Tagen gegen einen modernen Asea-Brown-Boveri-Frequenzumrichter mit Asynchronmotor ausgetauscht.

Die neue Steuerung kommt aus Stans, Lieferant ist die auf Seilbahnsteuerung spezialisierte Frey AG. «Eine gute Viertelmillion Franken kostet uns diese Erneuerung», sagt Fritz Bieri, der nach 35 Jahren als technischer Leiter längst jede Schraube, jedes Kabel und jeden Schalter der Niederhornbahnen kennt.

Auch Forstarbeiten

Seit zwei Wochen laufen die technischen Revisionen sowohl der Standseilbahn als auch der Gruppenumlaufbahn, welche auf den Gipfel des Niederhorns führt. «Jeweils im Spätherbst ­legen wir den Schwerpunkt der Überholungsarbeiten auf die Standseilbahn und im Frühjahr auf die obere Bahn», erklärt ­Bieri, der schon als Schuljunge von der Niederhornbahn angetan war und entsprechend bereits seit 45 Jahren beim Bergbahnunternehmen arbeitet.

Momentan stehen bei der vom Thunersee nach Beatenberg führenden Standseilbahn die üblichen Wartungsarbeiten an: An den Kabinenschiebetüren, Fahrwerken, Bremsanlagen und den restlichen beweglichen Teilen wird kontrolliert, geschmiert und werden Ersatzteile ausgetauscht.

«Ein wichtiger Teil ist auch der Streckenunterhalt, der unter anderem auch Holzereiarbeiten beinhaltet», bemerkt Fritz Bieri im Hinblick auf stürmische Zeiten, während deren selbst bei starkem Wind keinesfalls Bäume oder Äste auf die Bahnlinie fallen dürfen. Entsprechend werden in diesen ­Tagen in Absprache mit den Waldbesitzern auch vereinzelte Forstarbeiten ausgeführt.

Letzte Vorbereitungsarbeiten mit dem Drehmomentschlüssel: Der technische Leiter Fritz Bieri mit «seinem» neuen Antriebsaggregat. Bild: Bruno Petroni

Die herbstlichen Unterhaltsarbeiten für die Gruppenumlaufbahn beschränken sich derweil auf das Verschieben der Kabinenklemmen am Umlaufseil, das Kontrollieren der Steuerung und das Einfetten der Seilrollen auf den Zwischenstützen.

Apropos Umlaufseil: Nach Beendigung der bald anbrechenden Wintersaison wartet eine grössere Revision der Gruppenumlaufbahn auf das Unternehmen; der Ersatz des 20-jährigen Umlaufseils steht an. Dieses fünf Kilo­meter lange, fünf Zentimeter ­dicke und 50 Tonnen schwere Stahlseil wird dann auf zwei grosse Bobinen gewickelt mit einem Spezialtransport angeliefert.

So fahren die Bahnen

Ab dem kommenden Samstag, 3. Dezember, und bis zum 23. Dezember fährt die Standseilbahn zwischen Beatenbucht und Beatenberg wie folgt: Samstag bis Montag gemäss Sommerfahrplan 2016 und Dienstag bis Freitag Bergfahrt um 8.04 und 17.44 Uhr, Talfahrt um 7.50 und 17.24 Uhr.

Die Gruppenumlaufbahn zum Niederhorngipfel verkehrt jeweils von Samstag bis Montag gemäss Sommerfahrplan 2016, steht aber von Dienstag bis Freitag wegen der laufenden Revisionsarbeiten still. Beide Bahnen starten am 24. Dezember in die Wintersaison.

Weitere Informationen gibt es unter 033 841 08 41. (Berner Oberländer)