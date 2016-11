Der Spiezer Schoneggpark wird nicht verkauft

«Ich möchte mit meiner Motion etwas anstossen», weibelte Martin Peter gestern im Gemeindeparlament um Unterstützung für seinen Vorstoss. Weil in Spiez ein grösserer Hotelbetrieb im Familienpreissegment fehle, möchte die BDP den Schoneggpark verkaufen. Konkret forderte Peter mittels Motion, dass der Gemeinderat Vorbereitungen trifft, damit das 10'000 Quadratmeter grosse Grundstück über der Bucht ausgeschrieben werden kann.

Gut 7000 Quadratmeter der Parzelle befinden sich seit Jahr und Tag in der Hotelzone. Im Motionstext sind klare Auflagen aufgeführt: Es sei ein Hotel im mittleren Preissegment (ähnlich Jugendherbergen, Sport- oder Familienhotels) zu erstellen. Das mit einer maximalen Flächennutzung ohne oberirdische Parkplätze. Während touristische Nebenbetriebe gestattet seien, dürfe es «keine suitenähnliche Nutzung durch Dauermieter» geben.

Rat zweifelt den Bedarf an

«Vielleicht sind das etwas viele Vorgaben», meinte Gemeinderätin Ursula Zybach. Die Exekutive empfahl dem GGR, die Motion abzulehnen. Dies aus verschiedenen Gründen: Im Massnahmenplan 2014–2020 des Gemeinderates sei vorgesehen, eine Immobilienstrategie durchzuführen. Zudem sei fraglich, ob derzeit der Bedarf nach zusätzlichen Hotelbetrieben noch vorhanden sei. Weiter ist der Gemeinderat der Meinung, dass nicht die Einwohnergemeinde ihre Liegenschaft auf den Markt bringen, sondern umgekehrt der Bedarf von privater Investorenseite angemeldet werden sollte.

In diesem Fall sei eine Abgabe im Baurecht anstelle eines Landverkaufes zu prüfen. Motionär Peter konterte die Angaben des Gemeinderats, bediente sich dafür des Märchens «Dornröschen»: «Wollen wir uns hinter der Dornenhecke verstecken und warten, bis uns ein Prinz aus dem Schlaf küsst?» Gegen den angezweifelten Bedarf führte Meisterlandwirt Peter ins Feld, dass in Oberried derzeit ein 100-Millionen-Ressort gebaut werde.

In der Diskussion sprachen sich die Fraktionen der Grünen und der EVP gegen den Vorstoss aus. «Die Situation für einen Landverkauf ist denkbar ungünstig. Der Deltapark im Gwatt ist erst eröffnet worden, und das ABZ in Spiez baut aktuell aus», so Markus Wenger. Nun sei vorerst eine Zeit der Konsolidierung angesagt. Die SVP beschloss laut Ueli Zimmermann Stimmfreigabe. Einige Stimmen aus seinem Lager blieben nebst denen der BDP denn auch die einzigen für die Motion. Das grosse Mehr sah es anders.

Erinnerungen wurden wach

Bereits vor über acht Jahren war der Bau eines 44-Millionen-Kongresshotels im Park gescheitert: Investor Peter Hauenstein sah von den Plänen ab, weil es ihm in Spiez an Rückhalt mangelte, wie er den Rückzug damals begründete. Auslöser war, dass ein rot-grünes Komitee gegen den GGR-Beschluss zum Landverkauf das Referendum ergriffen hatte. Es fand, 150 Franken pro Quadratmeter Land seien zu wenig. (Berner Oberländer)