Der Laden im Dorf lebt weiter

Als die Coop-Gruppe 1994 die Geschäftsstelle in Hohfluh/Hasliberg schloss, übernahm die damalige Filialleiterin Katharina Blatter mutig das Ladenlokal in eigener Regie. Nach über 22 Jahren selbstständiger Tätigkeit freute sich Katharina Blatter nun auf den dritten Lebensabschnitt und suchte für ihr Lebensmittelgeschäft eine Nachfolgelösung.

Hans Vogler von der Bäckerei und Konditorei Sunnis in Lungern lieferte schon seit langem Brot und Gebäck über den Brünig nach Hohfluh. Er kennt die Verhältnisse am Hasliberg und betreibt neben seinem Stammgeschäft in Lungern bereits drei weitere Filialen in Obsee, Giswil und Sachseln. Vogler hat den Laden von der Vorgängerin gemietet und führt das Primo-Sortiment weiter im Angebot.

Dorfladen ist wichtig

Die Gemeinde Hasliberg ist langgezogen – fast zehn Kilometer sind es vom Brünig bis zum äusseren Dorfteil Reuti. «Für die Bevölkerung in Hohfluh ist es erfreulich und wichtig, dass jemand gefunden werden konnte, der den Laden weiterführt», sagte der ortsansässige Otto Wyss.

Dass so ein Dorfladen mit Poststelle eine zentrale Funktion erfüllt, war am Samstagmorgen unübersehbar. Trotz Regen und Schneeflocken wurde der wiedereröffnete Laden regelrecht überrannt. Vogler, der eine Vollzeitverkäuferin und drei Frauen vom Hasliberg als Aushilfen beschäftigt, musste im Lauf des Vormittags sogar Backwaren nachliefern aus dem Hauptgeschäft. (Berner Oberländer)