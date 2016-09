Der Gemeinderat soll auch grün sein

Eine Reprise zum Auftakt: Bei den Wahlen 2012 war es das erklärte Ziel der Grünen Spiez gewesen, den 2008 erreichten vierten Sitz im Grossen Gemeinderat zu verteidigen. Das misslang. Was hat Ihre Partei nun an den Wahlen vom 6. November vor?

Anna Zeilstra: Wir erwarten eine Zunahme unseres Wähleranteils. Das Resultat der Initiative «Grüne Wirtschaft» zeigt uns, dass viel Potenzial nach oben vorhanden ist. Auch mit unserem Ziel, in den Gemeinderat einzuziehen, sind wir auf jede grüne Stimme angewiesen und hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung.

Sie wollen wieder in die Exekutive, verzichteten aber auf eine Kandidatur fürs Gemeindepräsidium. Glauben Sie, dass sich die von Ihnen unterstützte SP-Kandidatin Ursula Zybach ausreichend für Ihre grünen Anliegen starkmachen wird?

Da im Gemeinderat die Mehrheiten entscheiden und nicht nur die Präsidentin, kandidieren wir mit aller Kraft für einen grünen Gemeinderatssitz. Wir glauben, dass unsere zwei Spitzenkandidaten Daniel Brügger und Benjamin Ritter die nötigen Fähigkeiten mitbringen, um im Gemeinderat neue Akzente in unserem Sinn zu setzen. Auf eine Kandidatur fürs Gemeindepräsidium, nur um unsere Kandidaten ins Scheinwerferlicht zu rücken, haben wir verzichtet.

Konkret bitte: Was hat Spiez den Grünen dank deren Engagement in den letzten vier Jahren zu verdanken?

Wir haben zukunftsorientierte Ideen aufs Tapet gebracht, wie zum Beispiel das Motionsrecht für Ausländerinnen und Ausländer. Zudem haben sich die Grünen für verschiedene Projekte im Bereich der Nachhaltigkeit und Ökologie eingesetzt. So konnten wir zu Mehrheiten beitragen, damit sich Spiez jetzt mit einer Studie über die Nutzung von Seethermie Gedanken macht.

Und wo bissen sie ohne Fortune auf Granit?

Leider war der GGR nicht offen für ein Motionsrecht für Ausländerinnen und Ausländer. Trotz einer Motion von uns, welche die Reduzierung der Strassenbeleuchtung in der Nacht verlangt, tut sich die Verwaltung seit längerem schwer mit der Umsetzung.

Wofür gibt Spiez zu viel Geld aus?

Investitionen in Strassen sollten immer nach ihrer ökologischen Auswirkung hinterfragt werden. Gibt es zum Beispiel Verbesserungen für den Langsamverkehr?

Wo wird in der Gemeinde zu Unrecht gespart?

In der Schulsozialarbeit, beim Engagement für Menschen im Alter und Menschen mit Behinderung oder dem Ausbau von sicheren Velowegen.

Worin ist Spiez bereits Spitzenklasse – und worin tut sich der Ort (noch) schwer?

Spiez ist sich seiner kulturellen Güter wie dem Schloss bewusst und pflegt diese verantwortungsvoll. Spiez bietet von seiner Lage her und auch mit seiner Infrastruktur viel als attraktiver Wohnort und als Naherholungsgebiet. Die Umsetzung des «Let’s Swing»-Projektes würde bei klareren Signalen vonseiten der Gemeinde sicher vom Kanton auch speditiver in Angriff genommen. Im Allgemeinen tut sich Spiez schwer, eine Zentrumsplanung mit Weitblick zu führen. Bei der Unterstützung von nachhaltigen Projekten wie dem Fernwärmeverbund gibt die Gemeinde oft durch zaghaftes planerisches und finanzielles Engagement die Möglichkeiten für die beste Lösung aus der Hand.



Anna Zeilstra (23) steht den Grünen Spiez seit dem vergangenen Januar vor. Politisch aktiv ist sie seit 2010, ein Jahr später trat sie den Grünen bei. Die Sozialpädagogin HF in Ausbildung ist ledig und lebt in Spiez. Zu ihren Hobbys zählt sie das Lesen, Wandern, Velofahren, Schwimmen und Tanzen. (Berner Zeitung)