Das grosse Mitleiden der Lenker Hählen-Fans

Nils Mani Kämpft um zwei WM-Starts: Das Diemtigtal rüstet sich für St. Moritz

Nebst Joana Hählen, die ihr erstes WM-Abenteuer mit einem respektablen 13. Rang im Super-G beendete (siehe Haupttext), griff am Dienstag ein weiterer Oberländer ins WM-Geschehen ein.



Der Diemtigtaler Nils Mani bestritt am Vormittag das erste Training zur WM-Abfahrt. Der 24-Jährige aus Schwenden landete dabei auf Rang 27.



Nils Mani muss gegen Mauro Caviezel (am Dienstag guter 8.) und Niels Hintermann (35.) um einen der beiden letzten Schweizer Startplätze stechen. Das zweite Abfahrtstraining steht am Donnerstag auf dem Programm. «Wir hoffen natürlich, dass er es schafft und am Samstag wird starten können», sagte Fanclubpräsident Jürg Mani auf Anfrage. Der Entscheid dürfte am Donnerstagabend feststehen.



So oder so ist jedoch bereits klar: Der 2012 gegründete Fanclub von Nils Mani – mit 430 Mitgliedern einer der grösseren im Weltcupzirkus – wird ins Oberengadin reisen. Das selbst bei einer Nichtnomination.



«Wir brechen am Samstag um 4 Uhr früh Richtung St. Moritz auf. Und werden gleichentags auch wieder heimreisen.» Mani betont, dass sich auch interessierte Nichtmitglieder bis am Mittwochabend für die Fanreise anmelden können (079 340 93 55 oder majuerg@bluewin.ch).



Er hofft, dass eine Gruppe von 30 bis 40 Personen die Fahrt mit dem Spring-Car in Angriff nehmen wird. Laut dem Diemtigtaler sind ausserdem «viele, 15 bis 20 Personen, bereits angereist, um die erste WM-Woche vor Ort mitzuerleben».



Und was traut Jürg Mani seinem schnellen Namensvetter zu, sollte dieser denn starten können? «Wenn ihm wie in Gröden eine fehlerfreie Fahrt gelingt, liegt ein Rang in den Top 15 drin.»



Am Montag steht die WM-Kombi auf dem Programm. Um im Zweiteiler starten zu können, muss sich Nils Mani, toller 5. in Wengen, gegen Luca Aerni aus Grosshöchstetten und Lauberhorn-Kombi-Sensationssieger Niels Hintermann durchsetzen. Auch am Montag wird der Nils-Mani-Fanclub, so oder so, per Car für einen Tag in den WM-Ort reisen. jss