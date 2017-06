Da könnten sogar Könige bräteln

Die Aussicht beim Brätelplatz Chuengstuehl ist tatsächlich so, dass ein König sich gern hin­setzen würde. Sechs Schüler des ­Berufsbildungszentrums IDM in Spiez haben im vergangenen Semester immer mittwochs an der Erneuerung des Brätelplatzes gebaut. Einmal kamen sie sogar freiwillig während der Ferien. Sie haben die Platzgestaltung auch entworfen, und sichtbar stand für die jungen Männer der Bau der Feuerstelle im Zentrum, die zum königlichen Flurnamen passt.

«Die Schüler haben sehr gut mitgearbeitet», lobte Gemeindewerkmeister Daniel Oswald, der das Projekt betreute, an einer kleinen Einweihungsfeier mit Gemeinderat Beat Schneider. «Wir haben den Aufwand etwas unterschätzt, dank Daniel Oswald wurden wir aber fertig», sagte Fachlehrer Markus Schärer, Lehrkraft IDM.

Der Brätelplatz liegt am Panoramaweg Thunersee. Holz steht in einer Hütte neben dem Platz zur Verfügung. Laut Schneider haben viele einheimische Unternehmen die Erneuerung des Platzes mit Materialspenden unterstützt. (Berner Zeitung)