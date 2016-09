Cashs Pianist als Headliner

Grindelwald und Countrymusik: Das scheint zu funktionieren. Der Country-Club veranstaltet hier seit über 30 Jahren Musikfeste. Stets waren sie gut besucht. In den letzten drei Jahren war die Country-Night in der Curling­halle gar ausverkauft.

Wie erklärt sich das Beat Dolder, der langjährige OK-Präsident? «Gute Musik, ein schönes Wochenende in den Bergen, anständige Preise», dies seien die Komponenten eines erfolgreichen Anlasses. 48 Franken kostet der Eintritt im Vorverkauf, 55 an der Abendkasse. Zu dem Preis gibts am Samstag vier Bands zu hören, davon zwei aus dem Ausland (siehe Kasten).

Stringcaster nennt sich eine fünfköpfige Formation aus den Niederlanden mit Wurzeln im Blues, Rockabilly, Irish Folk und Country. Beat Dolder hatte diese Gruppe letztes Jahr am Bluegrass Festival auf dem Grunderinseli in Thun gesehen und war bereits nach zwei Stücken begeistert. «Da wir ein möglichst breit gefächertes Countryprogramm anbieten wollen, passt diese Blue­grass-Gruppe hervorragend zu uns», so Dolder.

Das Ziel lautet: Ausverkauft

Headliner der Country-Night vom Samstag ist Earl Poole Ball. Der Mann aus Mississippi ist in der US-Countryszene eine bekannte Grösse. 20 Jahre lang, von 1977 bis 1997, spielte er Klavier für den legendären Johnny Cash sowohl auf der Bühne wie auch im Studio. Der inzwischen 75-jährige lässt sich von Kontrabass, Schlagzeug und Gitarre begleiten. Die Setliste für sein Konzert hat er bereits nach Grindelwald geschickt. «Es sind einige Johnny-Cash-Klassiker dabei», verrät Dolder.

Kommen 900 Besucher, ist der Anlass ausverkauft. Dieses Ziel streben die Organisatoren nach den erfolgreichen letzten Jahren erneut an. Grösser soll der Anlass übrigens nicht werden: Einerseits ist die Curlinghalle als Veranstaltungsort gegeben, andererseits lohnt sich ein zweitägiges Fest nicht, wie der Versuch vor ein paar Jahren zeigte. «Unsere Besucher kommen aus der ganzen Schweiz und sogar aus dem Ausland.

Sie sind froh, nicht noch eine zusätzliche Übernachtung buchen zu müssen, denn das geht irgendwann ins Geld», so Dolder. Dafür hat sich die «Warm-up-Party» auf dem Eiger-plus-Eventplatz bewährt, und hier ist das Angebot nochmals grösser als in den Vorjahren: Neben Pferde- und Bullreiten gibt es auch Livemusik, diverse Verpflegungsmöglichkeiten und Marktstände.

Um die 100 Helfer sind am Samstag im Einsatz. Der Coun­try-Club als Organisator operiere mit einem kleinen Budget. Um die Preise tief zu halten, aber gleichzeitig gute Musik zu bieten, sei man auf Sponsoren angewiesen. «Die Unterstützung seitens Bevölkerung und Gewerbe für unsere Country-Night ist gross.» (Berner Zeitung)