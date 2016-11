«Bürger waren für Wechsel»

«Nein, mit einem solch klaren Ergebnis habe ich wirklich nicht gerechnet», kommentiert Peter Zumbrunn seine Wahl zum neuen Gemeinderatspräsidenten. «Natürlich ist es für mich eine sehr grosse Befriedigung, aber auch eine Verpflichtung», sagt Zumbrunn am Sonntagnachmittag.

Er wolle sich mit seinem Team und dem ganzen Rat dem mit der Wahl verbundenen Auftrag stellen, so Zumbrunn weiter.Der Bauunternehmer rührte auch nicht speziell in den letzten Wochen eifrig die Werbetrommel für seine Kandidatur, sondern konnte auf «ein starkes Team im Hintergrund zählen, dem ich sehr dankbar bin».

Das Alter ein Faktor

Zumbrunn kann sich durchaus vorstellen, dass der Altersunterschied von fast 20 Jahren für ihn ein Plus gewesen ist.

«16 Jahre hatte die FDP die ­Nase vorn. Jetzt waren die Bürger für einen Wechsel, und das ist auch gut so», sagt Zumbrunn. Er nimmt sich vor, «etwas offener zu kommunizieren». Die Bürgerinnen und Bürger sollen vermehrt bei Fragen zum politischen Weg ihre Meinung kundtun dürfen. Es hänge sicher mit der Grundeinstellung seiner Partei zusammen, dass die SVP-Vertreter versuchten, mehr mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, als dies andere Parteien täten.

Bedürfnisse erkennen

Zumbrunn sagte im Vorfeld der Wahl, dass er die Bedürfnisse der Bürger «sehr gut» kenne. «Das ist so und spricht sicher für mich, denn ich behaupte, durch mein Engagement in der Gemeinde sehr wohl zu wissen, wo meinen Mitbürgern der Schuh drückt.» Es sei heute so, dass viele eine grosse Erwartungshaltung gegenüber der Öffentlichkeit, der Gemeinde hätten. «Hier muss man aufzeigen, was die Gemeinde kann und was sie nicht kann, und auch zur Selbsthilfe auffordern.» Es gelte dabei, zuzuhören und Lösungen für Probleme aufzuzeigen. «Ich denke, dies müssen wir vermehrt tun», sagt Zumbrunn.

Walter Flühmann: «Knapperes Resultat erwartet»

Walter Flühmann, der unterlegene Kandidat ums Ratspräsidium, nennt zwei Faktoren, die sich negativ auf seine Stimmenzahl ausgewirkt haben könnten.

Walter Flühmann. Bild: Fritz Lehmann

«Vielleicht war das Alter ein Grund», antwortet der 67-jährige Walter Flühmann auf die Frage nach den Gründen für die klare Niederlage gegen den 46 Jahre alten Peter Zumbrunn. Dass er sich erst zur Kandidatur entschlossen habe, als die Absprachen zwischen den bürgerlichen Parteien schon abgeschlossen waren, könnte laut Flühmann «auch eine Rolle gespielt haben».

Klar habe er ein «knapperes Resultat erwartet» als die 229 Stimmen Rückstand auf Peter Zumbrunn. Ja, seine politische Karriere sei damit beendet, «aber ohne Groll, denn ich habe eine sehr schöne Zeit gehabt». (Berner Oberländer)