Die Gemeinde Spiez darf sich über ihre erste ­Gemeindepräsidentin, Jolanda Brunner, freuen. Eine Brunner kommt nicht allein: Auch die neue Gemeindeschreiberin heisst so: Tanja Brunner. Sie beide werden der bevölkerungsmässig grössten Oberländer Gemeinde mit richtiger Brunner-Power neue Impulse einhauchen. Ist zu hoffen.

Und die SVP darf sich darüber freuen, dass dieses seit 1977 eingeführte Vollamt erstmals von einer Person aus ihrer Mitte bekleidet wird. Jolanda Brunner ist eine klare Gewinnerin, die den 568-Stimmen-Vorsprung aus dem ersten Wahlgang im zweiten gar auf 834 steigerte.

Jolanda Brunner erweckte mit einer unverbissenen Seite den Eindruck: «Diesen Posten will ich.»

Die Unterschiede zur unterlegenen Ursula Zybach liegen nicht in der Qualifikation und der ­Eignung für dieses Amt. In der Wahrnehmung von aussen aber trat Brunner während des Wahlkampfs fokussierter auf, mit grosser Präsenz in den Medien sowie in der Gemeinde mit ihren Bäuerten. Sie erweckte mit einer unverbissenen Seite den Eindruck: «Diesen Posten will ich.» Er ist ihr Karrierehöhepunkt.

Die straff organisierte Ursula Zybach dachte sich wohl einen einfacheren Verlauf aus. Sie hatte nach dem ersten Wahlgang keine Trümpfe mehr in der Hand. Und: Solidarität und eine klare Linie ihrer eigenen Partei hat man nicht wirklich gespürt. Die SP muss über die Bücher – auch das Abstimmungsergebnis zur Wohnbauvorlage ist nicht mehr als ein Achtungserfolg.

Immerhin: Das Grossratspräsidium kann Zybach 2017 jetzt ohne (die ihr verschiedentlich vorgeworfene) Doppelbelastung ausüben. Sicher auch zum Vorteil der Gemeinde. Diese zählt nun auf eine bürgerlich dominierte Exekutive, die in der Verantwortung steht.