Breite Front für Schwingkeller

Wenn in knapp einer Woche in Reichenbach die Stimmbürger zur Gemeindeversammlung zusammenkommen, wird diesmal auch in Adelboden, Frutigen und Aeschi gespannt mitverfolgt, zu welchen Ergebnissen die Versammlung kommt.

Denn unter Traktandum 3 geht es um die Kreditgenehmigung für den Neubau eines Schwingkellers, und die Schwingklubs in Reichenbach, Adelboden, Frutigen und Aeschi hatten sich im Vorfeld bereit erklärt, sich mit insgesamt 170'000 Franken an den Erstellungskosten zu beteiligen, wie aus dem öffentlich zugänglichen Informationsschreiben der Gemeinde zur Gemeindeversammlung hervorgeht.

Wie dort weiter zu erfahren ist, belaufen sich die Investitionskosten für den geplanten Neubau gemäss Kostenvoranschlag auf insgesamt 670'000 Franken, und über diesen Kredit hat die Gemeindeversammlung am kommenden Dienstag, 29. November, um 20.15 Uhr im Kirchgemeindehaus zu entscheiden.

Beiträge anderer Gemeinden

Die Restkosten, die die Gemeinde Reichenbach zu tragen hätte, belaufen sich auf circa 430'000 Franken, denn auch die Gemeinden Adelboden (15'000 Franken), Aeschi (25'000 Franken) und Frutigen (25'000 Franken) wollen Beiträge an das Projekt beisteuern.

Gemäss der Informationsschrift kläre Krattigen eine Beteiligung zurzeit noch ab, während Kandergrund einen Beitrag in Aussicht gestellt habe. Kandersteg hingegen verzichte auf die Mitfinanzierung. Weitere Gesuche um Beiträge wie zum Beispiel beim Lotterie- und Sportfonds sowie beim GEAK-Programm (Gebäudeenergieausweis der Kantone) seien noch hängig.

«Wird der Schwingpavillon nicht saniert, kann in absehbarer Zeit kein Schwingsport mehr in diesen Räumlichkeiten betrieben werden.»Aus der Botschaft zur Gemeindeversammlung

Begründet wird der Neubau damit, dass der heutige Schwing­pavillon im Gand in Kien sanierungsbedürftig ist. So sei die Konstruktion im Sockelbereich vermorscht, und im Innenbereich der Aussenwände lagere sich immer mehr Schimmelpilz ab. «Wird der Schwingpavillon nicht saniert, kann in absehbarer Zeit kein Schwingsport mehr in diesen Räumlichkeiten betrieben werden», heisst es. Deswegen war Ruedi Zahler, der Präsident des Schwingklubs Reichenbach, vom Schwingervorstand und von der Gemeinde damit beauftragt worden, ein Projekt für den Neubau eines Schwingpavillons auszuarbeiten.

Der neue Schwingkeller soll in der Länge mit rund 22 Metern unverändert bleiben, die Breite wird um rund 4 Meter auf neu 12 Meter vergrössert. Somit könnten in Zukunft problemlos vier Paare schwingen. Für die Vorbereitung der Schwinger ist auf der Westseite ein Gang vorgesehen.

Die Gebäudehülle wird ersetzt und die Fenster neu angeordnet und eingeteilt. Damit in Zukunft keine Feuchte- und Schimmelpilzschäden mehr entstehen, soll ein Lüftungssystem installiert werden. Die Realisierung des Neubaus ist für das Jahr 2017 geplant.

Regionales Trainingszentrum

Gedacht ist der neue Schwingkeller als regionales Trainingszentrum. Denn wie sich bei einer Sitzung mit diversen Gemeinde- und Schwingklubpräsidenten aus der Region gezeigt habe, sei ein grosses Interesse an der Mit­benützung und Mitfinanzierung des Neubaus vorhanden.

Wie eine gemeinsame Nutzung des Schwingkellers durch die verschiedenen Vereine genau aussehen könnte und welche Vorteile sich daraus ergäben, dazu wollte sich Ruedi Zahler im Vorfeld der Gemeindeversammlung nicht äussern. Gemäss Informationsschrift sei es aber «Aufgabe des Schwingklubs Reichenbach, die regionale Zusammenarbeit sicherzustellen». Der Schwingkeller soll weiterhin von der Gemeinde an den Schwingklub vermietet werden. Claudius Jezella (Berner Oberländer)