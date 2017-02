Betroffene machen den ersten Schritt

Betroffene ergreifen das Wort

Die Behindertenrechts-Konvention der UNO fordert für alle Menschen das Recht, am öffentlichen Leben teilzuhaben; dazu gehört auch das Recht, sich in Politik und Gesellschaft für die eigenen Bedürfnisse einzusetzen. Auch die Schweiz hat diese Konvention unterschrieben und 2014 in Kraft gesetzt.



Im Kanton Bern vertritt das Bernische Aktionsbündnis Psychische Gesundheit die Anliegen der Menschen mit psychischen Behinderungen und deren Angehörigen. Über eine Selbsthilfeorganisation verfügen Menschen mit psychischen Behinderungen auf regionaler und kantonaler Ebene allerdings nicht.



Christa Schwab von der Kantonalen Behindertenkonferenz (KBK) erstaunt das nicht. «Menschen mit psychischen Belastungen begegnen immer noch massiven Vorurteilen und müssen zum Teil mit schwerwiegenden Folgen rechnen, wenn sie sich ‹outen›.» Nun fördert die KBK das Pilotprojekt «Wir sind die Stimme», in dem Menschen mit psychischen Belastungen gemeinsam Wege suchen, Vorurteile im Alltag abzubauen.



Das Pilotprojekt wird von den Psychiatrischen Diensten der Spitäler fmi unterstützt, die den Raum für die Treffen der Projektgruppe zur Verfügung stellen, und an der Finanzierung beteiligt sich das Berner Bündnis gegen Depression.

Schon seit längerem veranstaltet die KBK die Plattform Behindertenpolitik, die an alljährlichen Treffen Kontakte zwischen Vertretern der etablierten politischen Parteien und Menschen mit körperlichen, geistigen und psychischen Behinderungen ermöglicht.